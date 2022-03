Winnaar Beste Introductie 2021: Campina Griekse Stijl yoghurt 2% (in emmer)

‘Onze ambitie is om in iedere winkel van Nederland beschikbaar te zijn’

AMERSFOORT - Jan-Willem Fransen, commercial business lead Campina, en Mirte van de Ven, brand manager Campina, zijn blij en trots met de award voor de Beste Introductie 2021. Campina wil dat iedereen in Nederland kan genieten van de Campina Griekse Stijl yoghurt 2%. Het merk inspireert consumenten om de dag sterk te starten met een goed ontbijt. “Want een goed begin, is het halve werk.”

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze titel?

“We zijn blij! Campina heeft als missie om de veerkracht van Nederland te voeden met een gezond ontbijt én voldoende beweging. Want veerkracht begint met een sterke start van de dag. We willen consumenten inspireren met lekkere en voedzame zuivelproducten. De Campina Griekse Stijl yoghurt 2% in emmer sluit naadloos aan op onze missie. We zijn dan ook ontzettend trots dat we met dit product de prijs voor Beste Introductie 2021 hebben gewonnen!”



Waarom is volgens jullie het product gekozen tot Beste Introductie?

“Campina Griekse Stijl yoghurt kenmerkt zich door een zijdezacht mondgevoel en een heerlijk milde en romige smaak die perfect aansluit op de consumentenbehoefte. Samen met de merkkracht van Campina heeft dit ervoor gezorgd dat Campina Griekse Stijl yoghurt een zeer sterke introductie is. Het product is een perfecte aanvulling op ons succesvolle en groeiende portfolio yoghurt en kwark.”



Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“De Griekse Stijl yoghurt zal een belangrijke rol blijven spelen in de communicatie. De emmer blijft dan ook zichtbaar in de kenmerkende ontbijtcampagnes en activaties van Campina. Verder zullen we ons richten op distributiegroei. We willen graag dat heel Nederland kan genieten van onze yoghurt. Onze ambitie is om in iedere winkel van Nederland beschikbaar te zijn. Daarnaast is het product ook uitermate geschikt voor verkoop via het e-commercekanaal, dus daar zullen we ons ook op focussen.”



Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“De categorie Griekse Stijl yoghurt groeit al jaren. Sinds 2019 zijn we met Campina actief in dit segment. We zijn het snelst groeiende merk en voegen met ons product waarde toe aan de categorie.”



Juryrapport:

“Bij ons in de regio wonen veel sporters die gezond moeten eten. Voor hen is deze emmer een uitkomst. Er komt wekelijks een vertegenwoordiger langs in de winkel om ons te helpen met het schap.”



Bron: Levensmiddelenkrant