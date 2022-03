Winnaar Beste Introductie 2021: Cesar Tray 300 gram

‘Deze introductie sluit perfect aan bij de strategie om de categorie te premiumiseren’

VEGHEL - Het team van Cesar zag een gat in de markt en vulde het op met Cesar Tray in twee smaken: met malse kip en met mals kalf en worteltjes. Customer activation manager Rick Jongmans en portfolio manager Pet Nutrition Inge van Eekelen wisten op voorhand al bijna zeker dat het zou aanslaan, maar zijn desalniettemin erg in hun nopjes met de prijs voor Beste Introductie 2021.



Gefeliciteerd met de prijs voor Beste Introductie 2021! Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Dat verschilt natuurlijk per categorie, merk en product. In dit geval was het geen introductie met een grote marketingcampagne, maar juist een introductie waarvan we op voorhand al bijna zeker wisten dat die aan zou slaan bij de shopper. De reden voor ons vertrouwen was dat we op basis van data en analyse een gat in de markt zagen.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“Deze introductie sluit perfect aan bij de strategie om de categorie te premiumiseren. Hiermee bedoelen wij betere, luxere en dus ook duurdere producten verkopen. De toekomstige groei blijft komen uit premiumisatie.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“Zojuist hebben we een aantal producten gelanceerd, zoals de nieuwe Sheba Filets en een relaunch van Sheba Soup met innovatieve doorzichtverpakking. Deze producten sluiten perfect aan bij de vraag van de consument naar meer transparantie over ingrediënten. De consument kan namelijk voor aankoop al precies zien wat er wordt gekocht. Daarnaast hebben we ook het core assortiment van Pedigree snacks uitgebreid met onder andere de Pedigree Schmackos Megabox. Later in het jaar zou ik ook zeker het schap binnen Kat snacks in de gaten houden!”



Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

“Dit is nogmaals geen product met grote marketingcampagnes. Dat hoeft ook niet, want het sluit simpelweg goed aan bij de vraag van de shopper. Het is aan ons om vooral de executie te waarborgen. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de juiste schapplek.”



Juryrapport:

“Leuk, twee nieuwe smaken. Onze klanten proberen graag eens wat nieuws voor hun trouwe viervoeters!”

Bron: Levensmiddelenkrant