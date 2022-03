Winnaar Beste Introductie 2021: Damhert Suikervrije Chocolate Chip Cookies

‘Onze koekjes verdienen dezelfde plaats en aandacht als de suikerrijke varianten’

HEUSDEN-ZOLDER - Suikervrije koekjes zijn minstens zo lekker als de varianten met suiker, vindt commercieel directeur Nederland bij Damhert Gerhard Rensen. Met de Suikervrije Chocolate Chip Cookies won het bedrijf de Beste Introductie 2021. “We hebben iets wat typisch suikerrijk en Amerikaans was omgetoverd naar een dieetproduct dat klaar is voor de Nederlandse markt.”

Wat vinden jullie ervan tot Beste Introductie uitgeroepen te zijn?

“De winnaar van de Beste Introductie kan je enkel worden door goede reacties van de consument en inkopers, en dat maakt het extra speciaal voor ons. Wij blijven namelijk innoveren door in te spelen op hun noden. De award geeft ons een gevoel dat Damhert goed bezig is en in de juiste richting zit met de ontwikkelingen.”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Aan de ene kant door de constante kwaliteit van onze producten en de innovaties die wij blijven brengen voor hen. En aan de andere kant door het vertrouwen dat de inkopers in ons hebben als hun gezonde voedingsspecialist met een topservice en marge.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

“We hebben de Damhert Suikervrije Chocolate Chip Cookies op de winkelvloer ‘in the picture’ geplaatst met behulp van een mandenactie. Ook hebben we veel aandacht gecreëerd door onze deelname aan de folderadvertenties van onze inkopers.”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Damhert heeft iets wat typisch suikerrijk en Amerikaans was omgetoverd naar een dieetproduct dat klaar is voor de Nederlandse markt. De Suikervrije Chocolate Chip Cookies zijn geproduceerd zonder suiker, maar blijven heel lekker van smaak. Elke portie bevat vier stuks, dus ze zijn de perfecte ‘on the go’-snack voor personen die suikers willen of moeten vermijden.”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Door een suikervrij koekje hetzelfde te behandelen als de suikerrijke varianten. Want zonder suikers zijn koekjes net zo lekker en ook gezonder. Dus deze koekjes verdienen dezelfde plaats en aandacht als de suikerbommen. Als de retailers zelf geen raad weten, kunnen ze ons altijd raadplegen en uitnodigen voor ondersteuning. Wij weten als geen ander producten zonder suiker uitstraling te geven en een dieetgamma compleet te maken.”



Juryrapport:

“Het zijn gezondere koekjes die smaken als ‘normale’ koekjes. Ook de ondersteuning is goed: iedere twee weken komt er iemand van Damhert om het schap aan te vullen en te kijken hoe het gaat.”



Bron: Levensmiddelenkrant