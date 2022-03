Winnaar Beste Introductie 2021: Easy Chicken Tonight (kleine pot) en Kips Vega Filet Americain

‘We zijn continu bezig met vernieuwen en verbeteren’

ALMELO - Met maar liefst twee producten wint Zwanenberg Food Group de Beste Introductie 2021: Easy Chicken Tonight en Kips Vega Filet Americain. Sanne Westdijk, brandmanager Kips en Chicken Tonight, noemt het een eer om waardering te krijgen van de retailer.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze titel?

“We zijn erg blij dat we met twee merken de prijs voor de Beste Introductie 2021 hebben gewonnen. We zetten ons met beide producten dagelijks maximaal in voor onze visie. We zijn binnen de maaltijdsauzen- en vega/vleeswarencategorie continu bezig met vernieuwen en verbeteren, zodat we deze kunnen laten groeien en nieuwe kopers kunnen aantrekken. We geloven sterk dat als we deze visie en kennis delen en gezamenlijk met onze retailerpartners plannen maken voor de gehele categorie, we hier ook beiden van profiteren. Het is daarom een eer om deze waardering te krijgen van de retailer.”



Waarom is volgens jullie het product gekozen tot Beste Introductie?

“Easy Chicken Tonight kleine pot speelt in op de huidige trends die we zien in de markt en behoeften van de consument: de groei van een- en tweepersoonshuishoudens en duurzaam leven/minder waste. Door hierop in te spelen voegen wij waarde toe in de categorie. Daarnaast hebben we het concept ook volop ondersteund door middel van een grote abovethe-linecampagne op televisie.

Kips Vega Filet Americain speelt in op de trend om vegetarisch/veganistisch te willen eten, waarbij smaak en kwaliteit het belangrijkste zijn. Het product is gemaakt op basis van tarwe-eiwitten en 100 procent plantaardig. Daardoor is het ook geschikt voor zwangere vrouwen. Daarnaast zetten we in op gemak door de Vega Filet Americain in een handig hersluitbare kuipje te verpakken. Zo blijft het langer vers. Tenslotte is het goed om te weten dat de Vega Filet Americain – gelijk aan de overige Kips vega items – een lange houdbaarheid biedt op de winkelvloer.”



Hoe zijn de producten ondersteund en wat zijn jullie plannen ermee voor dit jaar?

“Beide producten zijn ondersteund door middel van een 360-gradencampagne op tv, online, advertenties en instore activaties voor herkenning in het schap. Daarnaast hebben we voor Easy Chicken Tonight kleine pot online een cash-backactie gehouden, want proeven is geloven. In navolging van dit succes bouwen we ook dit jaar verder aan de bekendheid van de kleine glazen potten door inzet van billboarding op tv. Daarnaast is Easy Chicken Tonight kleine pot, anders dan de naam doet vermoeden, ook lekker zónder kip! De kleine potten dragen het V-Label Keurmerk en zijn vegetarisch of zelfs veganistisch. En dit sluit weer goed aan bij de behoefte om minder vlees te eten.

Kips Vega Filet Americain zal ook dit jaar volop meelopen met de promotionele ondersteuning op de winkelvloer en er zullen diverse tastings plaatsvinden. Daarnaast zal het product online extra worden ondersteund om meer kopers naar het fysieke en online schap te trekken.”



Juryrapport:

“De Chicken Tonight kleine pot sluit aan op de alsmaar groeiende groep kleine huishoudens. Een goede oplossing voor bijvoorbeeld ouderen. De Kips Vega Filet American sluit juist aan bij de doelgroep die bezig is met minder vlees eten.”

Bron: Levensmiddelenkrant