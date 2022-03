Winnaar Beste Introductie 2021: Katja Regenboog Geluk en Katja Zure Matten Regenboog

‘We werken hard aan het toekomstproof maken van ons merk’

’s-HEERENBERG - Katja Fassin weet keer op keer weer succesvolle producten op de markt te zetten. Apekoppen en Biggetjes zijn al jaren favoriet bij menig Nederlander, maar ook Katja Regenboog Geluk en Zure Matten Regenboog worden de hemel in geprezen door het retailkanaal. De twee producten zijn uitgeroepen tot Beste Introductie 2021. Floortje Sjoer, brand manager bij Katja Fassin, is trots op de overwinning.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Voor Katja vinden we het belangrijk dat alle producten natuurlijke ingrediënten bevatten en vegetarisch of veganistisch zijn. Die combinatie maakt het aantrekkelijk voor een grote groep consumenten. Maar natuurlijk is het vooral belangrijk dat het een vrolijk en heel lekker snoepje is dat echt bij Katja past. Regenboog Geluk is bij uitstek zo’n thema dat heel veel consumenten aanspreekt, jong en oud.”



Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

“Direct na de introductie stond Regenboog Geluk al in de top 10, met rotaties vergelijkbaar met hardloper Apekoppen. Een jaar later is Regenboog Geluk niet meer weg te denken uit het snoepschap en heeft het zich bewezen als een echte blijver in Katja’s top 3. Dat is natuurlijk waanzinnig. We hebben nu zelfs een nieuwe ijssmaak ontwikkeld rondom Regenboog Geluk. Ook de Zure Matten Regenboog hebben een hoge, stabiele rotatie zonder promotiedruk.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van de winnende producten te vergroten?

“De consument heeft steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Hoe wordt een product gemaakt, waar komen de ingrediënten vandaan, welke allergenen bevat een product? Waar transparantie binnen vers sterk verbeterd is, blijft de zoetwarencategorie nog achter. Hier liggen kansen. Verder blijft second placement natuurlijk belangrijk, omdat niet elke shopper altijd in dit deel van de winkel komt.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“We hebben net een hele leuke nieuwe variant op de Biggetjes geïntroduceerd, de FeestBiggetjes. Hier verwachten we veel van. Verder staat er een bijzondere mix op de planning die qua kleur, smaak en textuur erg verrast. Uiteraard met een thema dat perfect past bij onze roze, vrolijke belevingswereld. Tot slot gaan we dit jaar over op een volledig vegan assortiment, met uitzondering van Yoghurtgums, een enorme mijlpaal.”



Wat is jullie strategie om met deze producten in de schappen te blijven staan?

“We barsten van de creatieve ideeën en achter de schermen werken we aan mooie stappen die ons assortiment nog meer toekomstproof maken. Duurzaamheid is daarbij heel belangrijk. Daarnaast blijven we investeren in het merk, onze zichtbaarheid en in impactvolle campagnes. Een succesvolle formule, want onze penetratie is de laatste jaren met 40 procent gegroeid naar 1 op de 4 huishoudens!”



Juryrapport:

“De Katja Regenboog Geluk-snoepjes verkopen goed, bijna net zo goed als de varianten die Katja al langer op de markt heeft. De Zure Matten vallen op, doordat ze net als veel andere artikelen van het merk, 100 procent veggie zijn. We verkopen meerdere verpakkingen per week.”



