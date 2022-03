Winnaar Beste Introductie 2021: LiGA Noten & Granenreep Chocolade & Hazelnoot

‘Lokaal inspelen op veranderende behoefte met relevante innovaties’

BREDA - Mondelez International heeft de Beste Introductie gewonnen voor LiGA Noten & Granenreep Chocolade & Hazelnoot. Brenda Snoeijen (category development manager) en Niels Kavelaars (shopper activation manager) vertellen over de successen van LiGA.

Gefeliciteerd met het winnen van de Beste Introductie 2021, wat is jullie eerste reactie?



“Allereerst zijn we natuurlijk enorm vereerd! Daarnaast zijn we ook trots op het feit dat dit de bevestiging is dat we met de juiste dingen bezig zijn en dat dit wordt gezien door onze handelspartners. In alle categorieën waar we actief zijn, streven we ernaar om de innovatiemotor van de categorie te zijn. Om dit te bewerkstelligen houden we (veranderende) consumentenbehoeften goed in de gaten en spelen we hier lokaal op in met relevante innovaties.”

Vorig jaar wonnen jullie met LiGA Proteïne Repen de Beste Introductie 2020; wat onderstreept voor jullie het succes van LiGA?

“De producten van LiGA liggen al bijna 100 jaar in de supermarkten en dankzij de stappen die we met het merk zetten, blijven we relevant voor shoppers. Vanaf 2020 hebben we ervoor gekozen om LiGA als paraplumerk neer te zetten in de categorieën waarin we actief zijn, zowel in de tussendoorcategorie als de broodvervangerscategorie. Hier merken we dat de focus steeds meer op gezondheid en functionaliteit komt te liggen. Dit zien we bijvoorbeeld in het steeds groter wordende repensegment. In 2020 hebben wij daarom de LiGA Proteïne Repen op de markt gebracht. Met de introductie van deze functionele reep hebben we de brug geslagen tussen een relatief nieuw segment en de toegankelijkheid van LiGA. Uit cijfers blijkt het succes, de LiGA Proteïne Repen trekken een hele brede kopersgroep aan.”



Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“We proberen de shopper op alle touchpoints te bereiken. Hierbij zorgen we allereerst dat de consument zowel online als offline met onze repen in aanraking komt via sampling. Wij geloven erg in de kracht van proeven van de LiGA-repen. Verder zijn we instore niet alleen aanwezig met communicatie aan het schap, maar ook met een landelijke activatie waarmee we veel second placement hebben weten te realiseren.”



Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“Met relevante innovaties voegen we waarde aan de categorie toe, waarmee we vervolgens de categorie verder weten te laten groeien. Dit is enorm positief nieuws na de impact die de categorie heeft gekend tijdens de COVID-19-periode. Ook in 2021 zijn we deze koers blijven doorzetten en lag voor ons de focus op het uitbreiden van de range LiGA-repen met een nieuwe, verrassende en vooral lekkere variant. Dit is de LiGA Noten & Granenreep geworden. Productintrinsiek is de LiGA Noten & Granenreep uniek binnen het repensegment, dankzij de zachtgebakken basis met vijf volkorengranen, en toch knapperig door de hazelnoten en stukjes chocolade. De resultaten van deze nieuwste LiGA-reep onderstrepen het succes van de koers die we met LiGA-repen zijn opgegaan. Uit cijfers blijkt dat shoppers heel enthousiast zijn om de LiGA Noten & Granenreep te proberen, het aantal eerste aankopen is erg hoog. Vervolgens blijken deze consumenten overtuigd te zijn en terug te komen om het product nog eens te kopen. Dus ook het aantal herhaalaankopen is hoog. Ditzelfde geldt voor de LiGA Proteïne Repen; daarmee behoren beide tot de top van de benchmark.”



Juryrapport:

“LiGA Noten & Granenreep Chocolade & Hazelnoot is een vernieuwend product met een innoverende smaak. Medewerkers van Mondelez komen vaak langs in de winkel om ondersteuning te bieden.”

Bron: Levensmiddelenkrant