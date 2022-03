Winnaar Beste Introductie 2021: Martini Non-Alcoholic

‘Geen concessies aan kwaliteit, smaak of de gezelligheid van het moment’

AMSTERDAM - Consumenten maken bewuste keuzes en streven naar kwaliteit, zien sales director NL Merlijn van de Ven en MARTINI brandmanager Leonieke Rutten bij Bacardi. Met MARTINI Non-Alcoholic pionierde het bedrijf in de categorie NoLo binnen het segment aperitieven. Het resultaat is een verfijnd, verfrissend en 100 procent natuurlijk drankje. “NoLo is niet langer een eenmalige trend tijdens Dry January.”

Hoe vinden jullie het om de Beste Introductie te winnen?

“Dit beloont het werk van een geweldig team dat dagelijks met veel passie aan de slag gaat om onze rijke geschiedenis van bijna 160 jaar levend te houden en relevant te blijven voor onze consumenten met innovaties, inspiratie en perfecte executie. De overwinning is een grote erkenning en een mooie drijfveer om vooral door te gaan waar we mee bezig zijn!”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“We zien dat consumenten bewuste keuzes maken en kwaliteit boven kwantiteit verkiezen. De trend ‘Less but better’ maakt deel uit van de bredere behoefte aan evenwicht. Het is duidelijk dat de alcoholvrije en low alcoholtrend al een paar jaar in een stroomversnelling zit. Het is niet langer een eenmalige trend die we zien tijdens Dry January, maar een nieuw gedrag dat niet meer weg te denken is. Kijk maar naar de evolutie en inmiddels significante grootte van de 0% biercategorie. Consumenten zijn op zoek naar meer alcoholvrije en low alcohol-alternatieven om op een bewuste wijze te kunnen genieten van momenten met vrienden en familie.”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

“We lanceerden onze prachtige MARTINI Non-Alcoholic Vibrante en Floreale zonder concessies te doen aan kwaliteit, smaak of de gezelligheid van het moment. Samen met de vaardigheid en expertise van onze MARTINIblender, Beppe Musso, hebben we baanbrekende technologie ontwikkeld om het mogelijk te maken de alcohol voorzichtig uit de wijn te verwijderen, voordat de plantaardige ingrediënten en kruiden worden toegevoegd om het aroma en de smaak van MARTINI te behouden. Het heerlijke resultaat spreekt voor zich!”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Zichtbaarheid en educatie zijn belangrijk, zéker binnen een kleine, maar groeiende NoLo-categorie waarbij consumenten non-alcoholische* aperitieven nog moeten ontdekken. De ondersteuning die we aankomend jaar bieden, legt hier de focus op. Hiernaast zijn er tal van relevante thema’s in het jaar, zoals BBQ, waarvoor het interessant kan zijn om er een alcoholvrij aperitief bij te plaatsen. Maar we gaan ook graag in gesprek om de mogelijkheden voor proeverijen te bespreken. Consumentenonderzoek bevestigt namelijk dat consumenten MARTINI Non-Alcoholic inderdaad ervaren als een verfrissende keuze zonder concessies te hoeven doen op smaak en ervaring. Tot slot, proef MARTINI Non-Alcoholic bovenal zelf! Heerlijk in de mix met tonic, veel ijs en een sinaasappelschijfje.”

*<0,5% volume uit plantenextracten



Juryrapport:

“Dit product verkoopt goed in onze winkel, zeker voor onze buurt. Knap hoe deze introductie in de markt is gezet. Het is echt een aanwinst voor deze categorie!”

Bron: Levensmiddelenkrant