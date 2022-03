Winnaar Beste Introductie 2021: Oreo Golden

‘Het succes van Oreo Golden smaakt naar meer’

BREDA - Het bekende koekje in een gouden jasje: met deze innovatie wint Mondelez de Beste Introductie. Het bedrijf zag een groeikans om een segment binnen de categorie koek op te frissen en het resultaat was Oreo Golden. Saskia de Veth (category development manager) en Menqi Wen (brand manager) vertellen meer over de introductie.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Een bewezen formule voor succesvolle introducties bestaat uit drie ingrediënten. Allereerst moet de introductie aansluiten op de trends die in de categorie spelen. Ten tweede moet het product vernieuwend zijn, zodat je nieuwe kopers aantrekt en zorgt voor incrementele categoriegroei. Als laatste is een sterk supportplan van belang, waarbij je zowel nationaal als lokaal op de winkelvloer activeert en zorgt voor een goede visibiliteit van het product. Zo zagen we een groeikans om een meer traditioneel segment in koek op te frissen door Oreo in een gouden jasje te brengen. Hiermee hebben we ook voor het merk nieuwe kopers aangetrokken, die de iconische zwarte look van het origineel wellicht nog te spannend vonden.”



Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

“Allereerst het resultaat van de landelijke lancering, waarbij we direct zijn gestart met een 360-gradensupportplan. Je zag Oreo Golden op tv, social media en winkelaankleding, en het koekje was te proeven in vele winkels. Het gevolg was dat Oreo Golden van de schappen afvloog en met enthousiasme werd omarmd door consumenten en onze contactpersonen bij de hoofdkantoren. Daarbij komt nu deze waardering als Beste Introductie 2021 voor Oreo Golden, waar we natuurlijk trots op zijn. Dit onderstreept dat consumentgerichte innovatie en een krachtige samenwerking met onze partners zorgen voor waardering en succes.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“Door het assortiment aan te laten sluiten op de veranderende behoeftes van de consument, zetten we samen met de retailers de koekcategorie klaar voor de toekomst. En met consumentgerichte vernieuwingen in het assortiment blijven we kopers naar de koekcategorie trekken en in bepaalde gevallen segmenten verjongen. Op de winkelvloer is confrontatie de nummer één voorwaarde om producten uit deze impulscategorie te verkopen. Zorg voor een goede vindbaarheid van het schap, maar ook buiten het schap visibiliteit creëren met bijvoorbeeld displays en promoties, zijn dan ook dé manieren om te groeien.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“Het succes van Oreo Golden smaakt naar meer en bewijst dat sterke introducties bijdragen aan omzetgroei. In 2022 staan er ook weer volop innovaties klaar voor Oreo en onze andere koekmerken LU, Mikado, Milka en Prince. Zo zijn Milka Mini Wafers en Milka Mini Cookies net gelanceerd, en zijn LU Wafels Naturel, LU PiM’s Framboos en LU Bastogne Mini’s nu te vinden in de winkels.”



Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

“Het is belangrijk om in Oreo Golden te blijven investeren. Daarom zal dit product ook dit jaar op tv en op social media zichtbaar zijn. Ook zal de consument kansen blijven krijgen om het koekje te kunnen proeven. Hiermee zorgen we ervoor dat de shoppers voor Oreo Golden blijven kiezen.”



Juryrapport:

“Vooral onder jongeren is de Oreo Golden een populair product, dit komt door de aantrekkelijke verpakking.”

Bron: Levensmiddelenkrant