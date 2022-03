Winnaar Beste Introductie 2021: Sportlife Boost

‘We spelen in op de drukke, prestatiegedreven maatschappij’

OOSTERHOUT - Niet alleen een verfrissend kauwgompje, maar ook één waarvan je een mentale en fysieke boost krijgt; dat is Sportlife Boost. Met dit product, in de varianten Energy en Focus, wint Sportlife de Beste Introductie 2021. Paul Standaart, marketing manager bij Cloetta Holland: “Hiermee maken we de kauwgomcategorie relevanter.”

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

Standaart: “Innovatie, relevantie, consumentenonderzoek en support zijn cruciaal bij een succesvolle introductie. Op alle vier de ingrediënten hebben we met Sportlife Boost ingezet. Zo brengen we met het product echt iets nieuws. Naast een verfrissend kauwgompje hebben we namelijk functionele ingrediënten als vitamines en cafeïne toegevoegd. Hierdoor krijg je een mentale én fysieke boost en kun je het beste uit elke situatie halen. Wat betreft relevantie bieden we meer en nieuwe gebruiksmomenten. Of je nu wat extra energie kunt gebruiken tijdens het autorijden of sporten, óf extra focus nodig hebt tijdens het werken, studeren of gamen. Hiermee maken we de kauwgomcategorie relevanter én spelen we in op de prestatiegedreven maatschappij. Dat laatste past goed bij Sportlife, omdat wij ervoor staan dat je het zelfvertrouwen hebt om nieuwe dingen te ontdekken en toppen te bereiken.”

Brand manager Veronique Visser: “Verder is Sportlife Boost in samenwerking met de consument tot stand gekomen, doordat we inzicht hebben gekregen in de behoefte aan deze functionele benefits én welke dit dan moeten zijn. En tenslotte zijn we op alle touchpoints waar de consument zich bevindt aanwezig met een relevante boodschap. In 2021 hebben we voornamelijk ingespeeld op occasions: op welke gebruiksmomenten zijn Focus & Energy relevant.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

“In 2021 hebben we Sportlife Boost fors ondersteund op alle touchpoints waar de consument aanwezig is. Denk hierbij aan: tv-commercial, online video, digital out-of-home, social media, een PR- en influencerscampagne, sampling, e-commerce, schapcommunicatie, advertenties en displays. Daarbij hebben we de nadruk gelegd op het koppelen van de functionele benefits aan relevante gebruiksmomenten voor Focus & Energy. Dat betekent dat we in onze communicatie altijd uitleggen wat er in de producten zit, waar deze vitamines goed voor zijn en op welke herkenbare momenten de kauwgom relevant is. Ook op sampling hebben we volop ingezet middels een combinatie tussen stads- en winkelcentra en supermarkten, plus relevante locaties en kanalen die passen bij Focus – denk aan studentenboxen, gamestores en kantoren – en Energy – bij tankstations en sportscholen. Tot slot verliep communicatie via retailers, waaronder e-commerce, schapcommunicatie, advertenties en displays. Ook in 2022 zal het Boost-concept weer fors ondersteund worden”, aldus Amy van der Tweel, shopper marketeer.



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Tamara Erceg, category development manager: “We hebben het Sportlife Boost platform uitgebreid en liggen er al mee in de schappen! Alle Focus & Energy hebben we namelijk in een fris mintje gestopt. Zo wordt het platform groter en relevant voor een nog bredere doelgroep. De Focus-variant is verkrijgbaar in de smaak Intensemint en bevat vitamine B3 en B6. Vitamine B3 en B6 zijn goed voor het concentratievermogen en de leerprestaties. Energy is verkrijgbaar in de smaak Peppermint en bevat cafeïne en vitamine B6. Vitamine B6 ondersteunt het energieniveau.”



Juryrapport:

“Sportlife Boost is een innovatief product in zijn categorie. Het is voornamelijk interessant voor een jonge doelgroep, 13 tot 35 jaar.”

Bron: Levensmiddelenkrant