Winnaar Beste Introductie 2021: Stegeman Kan Ook Anders

‘Uiteindelijk doen we het voor de consument’

WIJHE - Veel consumenten benoemen vet als een barrière voor de aankoop van droge worst, weten ze bij Stegeman. Daarom ontwikkelden ze een droge worst die wel 30 procent minder vet bevat.Shopping marketing manager Henriëtte van Wijk en brand manager Kristel Peters vinden het prettig om te zien dat de consument de weg naar de minder vette droge worst weet te vinden.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Uiteraard heel veel passie en liefde! We zijn al sinds 1858 worstenmakers en doen dat nog steeds iedere dag met veel plezier. Kwaliteit en innovatie staan bij ons hoog in het vaandel. Vanuit onderzoek weten we dat vet bij het kopen van droge worst veelal wordt benoemd als de grootste barrière. Daarin zagen wij een kans: droge worst ontwikkelen met minder vet. En wel 30 procent minder vet. Door een deel van het vlees en vet te vervangen door groenten is het ons gelukt.”



Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit concept?

“De consument reageert er enthousiast op en daar doen we het uiteindelijk voor. Wetende dat voor hen vet een barrière kan zijn, vinden we het erg prettig te zien dat de consument de weg naar deze minder vette droge worst weet te vinden. En wat nu zo mooi is: de smaak is er niet minder om! De cervelaat smaakt zoals de ‘gewone’ cervelaat en dat geldt ook voor de bâton. Minder vet en net zo lekker dus. Dit blijkt ook uit de smaakonderzoeken die we voor deze producten hebben gedaan. Het resulteerde in een brede distributie in retail.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“De categorie is redelijk traditioneel. Wij hebben met deze innovatie een mooie stap gezet en zien dat dit breed opgepakt is door retailers. Daar waar de distributie nog niet optimaal is, zie je dat het wat lastiger is om een promotie in te plannen op enkel deze drie producten. En dat is jammer, want ze verdienen hun eigen spotlight. Wanneer de retailer deze spotlight erop zet, laat hij zijn klanten direct zien dat er stappen worden gezet binnen de categorie. Ook sampling op de winkelvloer heeft hier een bijdrage aan geleverd.”



Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

“Door continu vernieuwend te zijn en datgene aan te bieden waar de consument behoefte aan heeft. Maar ook een product te bieden waar de retailer een gezonde marge op heeft.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“We zijn volop bezig met nieuwe dingen. Vanaf week 12 lanceren we een Cervelaat XL; een voordeelverpakking van 400 gram. Voor wanneer het echt heel gezellig wordt of je eindelijk weer een feestje geeft. Daarnaast hebben we natuurlijk onze sporen verdiend binnen vleeswaren. Twee jaar geleden zetten we een stap naar vegetarisch broodbeleg en nu boren we een nieuwe categorie aan binnen ditzelfde koelschap, met een product dat vlees noch vega is, maar ei. Vanaf week 14 introduceren we een omelet in drie heerlijke smaken: Boerenomelet, Spaanse omelet en Italiaanse omelet. Niet meer zelf je eitje bakken, maar gewoon zo op brood.”



Juryrapport:

“Dit is weer net een ander product dan anders, kijk maar naar de naam, en dat maakt het interessant voor de consument.”

