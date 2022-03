Winnaar Beste Introductie 2021: Venco Choco D’rop

‘Een verrassende introductie in het relatief behouden dropschap’

OOSTERHOUT - Aan het dropschap werd in 2021 een verrassende combinatie toegevoegd: Venco Choco D’rop. Een oer-Hollands dropje met een dikke laag chocolade in vijf verschillende smaakcombinaties. Een unieke introductie, volgens marketing manager Evelien Magnin. Daar zijn retailers het helemaal mee eens: het product werd door hen uitgeroepen tot Beste Introductie 2021.

Wat maakt Venco Choco D’rop zo uniek?

“Venco Choco D’rop bevat het beste van twee werelden: chocolade én drop. Een oer-Hollands dropje omhuld met een dikke laag kwalitatieve chocolade. Naast dat dit een heerlijk verrassende combinatie is, is het ook een unieke introductie in het relatief behouden Nederlandse dropschap.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

Iris Bommer, brand manager: “Begin 2021 is Venco Choco D’rop gelanceerd in vijf heerlijke smaakcombinaties en hebben we afgetrapt met een grote ATL-campagne. Op tv was een opvallende commercial te zien met een chocolatier en Ruben van der Meer in de hoofdrol. Ook op social media hebben we veel reuring gecreëerd.”

Shopper marketeer Meike Tilman vervolgt: “Daarnaast hebben we veel consumenten ons product laten proeven middels een nationale samplingcampagne. Om de aankopen verder aan te jagen, waren we ook aanwezig rondom winkels en op de winkelvloer met DOOH, schapcommunicatie en second placements.”

“De consument kon dus niet om ons heen. Dit blijkt ook uit de mooie reviews die we hebben ontvangen op social media; vanuit LindaLAB maar ook vanwege de award voor ‘Gekozen Product van het Jaar’. Wij zijn enorm trots dat onze handelspartners onze introductie ook waarderen en we de overwinning Beste Introductie 2021 hebben behaald. Een heel mooie waardering!”, aldus group accountmanager Xander de Bode.



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“In 2022 bouwen we door op het succes van afgelopen jaar en voegen we maar liefst vijf nieuwe, heerlijke combinaties toe aan het assortiment die de rijkheid in smaakcombinaties van dit concept verder tonen. Nu zal er voor iedereen zeker een heerlijke combinatie tussen zitten! We gaan dit jaar dan ook door om consumenten te confronteren en kennis te laten maken met het product en de nieuwe smaken.”



Juryrapport:

“Dit product draagt echt bij aan de verbreding van het assortiment. Aan de bekendheid is hard gewerkt met acties en marketingcampagnes. Erg leuk!”



Bron: Levensmiddelenkrant