Winnaar Beste Introductie 2021: WeCare

‘Met deze introductie voegen we waarde toe aan de categorie’

BREDA - “Gezondheid staat centraal in alles wat we doen”, vertelt Martin Schaaij, sales director Nederland bij Nutrition & Santé. Met de introductie van het merk WeCare sleept de fabrikant de Beste Introductie binnen. Jean-Baptiste Cariteau, category marketing manager Active & Advanced Nutrition Benelux, vertelt dat dit merk consumenten helpt balans te vinden en de juiste keuzes te maken.

Van harte! Wat vinden jullie ervan dat jullie de Beste Introductie gewonnen hebben?

Cariteau: “Uiteraard zijn we zeer trots dat we de prijs voor Beste Introductie 2021 hebben gewonnen. Er is hard gewerkt om deze lancering van de grond te krijgen en als je zulke mooie resultaten ziet, is dat erg leuk!”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

Schaaij: “Met een portfolio dat merken als Céréal, Isostar, Modifast en Weight Care omvat, mag Nutrition & Santé zich met recht een specialist in gezonde voeding noemen. Gezondheid staat centraal in alles wat we doen. We worden gezien als een sterke en betrouwbare partner en met de introductie van WeCare voegen we waarde toe aan deze categorie. Een belangrijke reden om ons met deze prijs te belonen lijkt mij de snelheid waarmee we distributie en rotatie hebben opgebouwd.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

Cariteau: “De introductie van het merk WeCare is vormgegeven op basis van een 360°communicatieplan, namelijk een sterke digitale campagne gekoppeld aan diverse instore activaties voor herkenning in het schap. Verder hebben we een samplingactivatie gedaan, want proeven is geloven.”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

Cariteau: “WeCare betekent letterlijk ‘Wij geven erom’. En dat is precies de essentie waar het merk voor staat. WeCare helpt consumenten die balans te vinden en de juiste keuzes te maken, met lekkere en vooral gezonde producten. Alles wat de consumenten nodig hebben om die gezonde lifestyle op de rit te houden. Ons assortiment is ideaal voor mensen die willen genieten van het leven én van eten, maar dat wel willen doen met behoud van een gezond lijf met een gewicht dat bij hun past. Daarnaast zullen we dit jaar weer met een aantal nieuwe introducties komen.”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

Schaaij: “De categorie afslankproducten en gezondheid is relevanter dan ooit. Die markt wordt door Nutrition & Santé niet alleen bediend met de afslankproducten van Modifast, maar ook met het merk Weight Care, dat zich met een compleet assortiment van maaltijdvervangers richt op gewichtscontrole. We zien ruimte voor een lifestylemerk in deze markt. Dus niet alleen maar een merk dat zich richt op gewichtsafname of -beheersing, maar ook een merk dat producten biedt waar je je als consument goed bij voelt, terwijl je je niet druk hoeft te maken om de calorieën. En zo’n merk ontbreekt in ons huidige assortiment – en in dat van retailers.

WeCare is dus niet alleen een merk voor mensen die bij het eten calorieën en koolhydraten tellen, maar ook een merk voor mensen die dagelijks gezonder willen blijven. Die doelgroep wil Nutrition & Santé helpen door een breed assortiment aan gezonde en evenwichtige producten aan te bieden.”



Juryrapport:

“De WeCare-lijn van Nutrition en Santé speelt goed in op de groeiende interesse voor een gezondere levensstijl van consumenten. Het is een goede toevoeging aan het assortiment.”



Bron: Levensmiddelenkrant