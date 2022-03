Winnaar Beste Introducties 2021: HiPRO

‘Hipro helpt consumenten bij het behalen van hun doel’

UTRECHT - Danone wint de Beste Introductie met het nieuwe merk HiPRO. Dit hebben ze volgens Floor Woudenberg (HiPRO brand manager) en Charley Potasse (senior category manager), gedaan door in een belangrijk groeisegment te stappen met een relevante propositie en portfolio.

Gefeliciteerd, wat vinden jullie van het winnen van de Beste Introductie?

“We zijn enorm trots op de waardering die we hebben ontvangen vanuit zowel consumenten als retailers voor HiPRO, het nieuwe merk dat het afgelopen jaar is gelanceerd.”



Wat is volgens jullie de reden dat inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Met HiPRO zijn we in een belangrijk groeisegment, proteïnezuivel, gestapt. Dat speelt in op de veranderende behoeften van de consument. We hebben dit gedaan met heerlijke smaakvolle drinks en skyr-stijl yoghurts met de juiste hoeveelheid hoogwaardige proteïne, zonder vet en geen toegevoegde suikers. We zien dat we de behoeften goed hebben weten te vertalen en dat de doelgroep de producten snel heeft opgepikt. We krijgen ontzettend veel positieve reacties, met name op de punten waarop de propositie is neergezet, zoals smaak en de juiste mix van macro’s.”



Op welke manier hebben jullie de introductie ondersteund?

“Wij geloven dat iedereen de beste versie van zichzelf kan worden, iedere keer weer. Daarom helpt HiPRO bij het behalen van je eigen doel. Dit is ook waar we de focus op leggen in ondersteuning van het merk. Dit doen we met een volledig digitale campagne waarin we onze doelgroep ten eerste willen inspireren met topatleten zoals Lieke Klaver, Ranomi Kromowidjojo en Sjinkie Knegt. Daarnaast motiveren we de doelgroep met merkambassadeurs met een expertise in work-out en voeding en tot slot ondersteunen we hen op de momenten dat zij het nodig hebben door middel van evenementen, sportlocaties en in de winkels. ‘Level Up met HiPRO’.”



Wat maakt HiPRO zo uniek?

“We hebben onze expertise in het maken van lekkere en gezonde zuivelproducten vertaald naar de ontwikkeling van hoog in proteïne (drink)yoghurtproducten met een goed nutritioneel profiel en ook nog eens ontzettend lekkere smaken. Meer van wat je wilt en minder van wat je niet wilt.”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Door het groeisegment, proteïnezuivel, onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat shoppers de producten kunnen vinden in de winkels. Er is nog volop potentie om het segment nog verder te laten groeien en consumenten te helpen gezonde(re) keuzes te maken. HiPRO zal daar ook zeker aan bijdragen. Door ondersteuning te bieden in het herstel helpt HiPRO iedereen zijn eigen doel te bereiken. Om dit nog makkelijker te maken zullen we dan ook flink gaan uitbreiden in smaken, formats en momenten. De aankomende weken zullen we dit doen met heerlijke nieuwe smaken voor onze drinkyoghurts en een gezond genietmoment met chocolademousses.”



Juryrapport:

“Danone speelt met HiPRO in op een groeiend segment, de proteïnerijke zuivel verkoopt goed.”



Bron: Levensmiddelenkrant