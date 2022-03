Winnaar Beste Introducties 2021: Vivera Plantaardige Rookworst

‘De structuur en het smaakprofiel van rookworst zijn moeilijk na te bootsen’

DEVENTER - Een oer-Hollands product, maar dan vegetarisch. De Plantaardige Rookworst van Vivera is in de prijzen gevallen! Het retailkanaal heeft het alternatief op de vleesvariant tot Beste Introductie van 2021 uitgeroepen. Karin Lowik, marketing manager bij Vivera, reageert op de overwinning. “We zijn blij dat consumenten ons product waarderen en de Rookworst het goed doet op het schap.”

Gefeliciteerd! Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze titel?

“We zijn blij verrast met de winst! Plantaardige rookworst heeft niet een hele goede naam in de markt. Er zijn al veel varianten op de markt gebracht in het verleden en consumenten waren hier niet onverdeeld enthousiast over. Dat maakt het best spannend om zelf met een rookworst te komen, maar gelukkig zijn consumenten blij met ons product en doet hij het goed op het schap.”



Waarom is volgens jullie het product verkozen tot Beste Introductie?

“We waren niet de eerste met een vegetarische rookworst op de markt, maar hebben veel ontwikkelingstijd in dit product gestopt. De structuur en het smaakprofiel van rookworst zijn moeilijk na te bootsen met plantaardige grondstoffen, en daar zijn we uiteindelijk toch redelijk goed in geslaagd. Het velletje van algen geeft een vergelijkbare bite en ook de typische rooksmaak is goed gelukt. Rookworst is natuurlijk een heel populair Nederlands product en de behoefte van consumenten aan een lekker plantaardig alternatief was gelukkig groot genoeg om ons product uit te proberen.”



Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“Rookworst is natuurlijk een seizoensproduct, dus in week 15 gaan we de rookworst uit het schap halen en komt hier een hotdog voor in de plaats. We hopen natuurlijk dat die het ook heel goed gaat doen deze zomer en dat dan in het najaar de rookworst er naast komt in het schap. We gaan rond de hotdog een leuke activatie doen en de rookworst krijgt van de winter ook veel ondersteuning.”



Hoe geven jullie invulling aan die ondersteuning?

“We gaan in het najaar weer een grote campagne doen op tv en online en gaan de rookworst door zoveel mogelijk mensen laten proeven.”



Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“Rookworst is een echte Hollandse topper, en mensen waren echt op zoek naar een lekker plantaardig alternatief. We hopen met dit product weer meer mensen naar de categorie te trekken die eerder misschien op de smaak zijn afgehaakt.”



Juryrapport:

Dit product slaat goed aan, omdat de vraag naar vegetarische producten toeneemt. Vivera speelt hierop in door traditionele producten in een vegavariant op de markt te brengen.”



Bron: Levensmiddelenkrant