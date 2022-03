Winnaar Beste Introductie 2021: Zuivelhoeve Roomyoghurt

‘Wereld van bewust genieten is springlevend’

HENGELO - Zuivelhoeve heeft als ambitie door te groeien van ‘de grootste van de kleinste naar de kleinste van de grootste’. Onderdeel van deze ambitie is de introductie van Zuivelhoeve Roomyoghurt. Nina Nijkerken, senior product manager retail, en Jacob Greuter, sales manager retail, vertellen er meer over.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

Nijkerken: “Uitgangspunt voor een succesvolle introductie is het inventariseren van de behoeften vanuit de combinatie consument en retailer. Zodra deze in kaart zijn gebracht, bezit je de ‘randvoorwaarden’ voor een, in potentie, succesvolle innovatie. Voor de introductie van Zuivelhoeve Roomyoghurt wisten wij bijvoorbeeld dat de consument veel behoeftes heeft aan nieuwe, verfrissende smaken en zich hierbij laat verleiden door interessante aanbiedingen.”

Greuter: “De randvoorwaarde is hierbij dat we de promotiedruk in het eerste jaar minimaal ‘on-par’ krijgen binnen het speelveld waarin we actief zijn. Het onderscheidend vermogen wordt vervolgens benadrukt middels de merkkracht. Dat laatste is essentieel om consumentenvoorkeuren te winnen én te behouden. Gelukkig gaat dit goed, getuige het feit dat Zuivelhoeve over de laatste vijf jaar het sterkst groeiende A-merk is binnen de categorie van eetzuivel.” “Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar volop mediaondersteuning ingezet, waarbij specifieke commercials zijn ontwikkeld voor de introductie van Zuivelhoeve Roomyoghurt. Dit samen heeft bijgedragen aan het succes”, aldus Nijkerken.



Wat zijn de hoogtepunten van dit product?

Greuter: “Tijdens een strategische sessie van een aantal jaar geleden hebben wij met het team uitgesproken waar onze ambitie ligt. De komende jaren wil Zuivelhoeve als merk, binnen de categorie zuivel, in marktaandeel doorgroeien van ‘de grootste van de kleinste naar de kleinste van de grootste’. Dit betekent dat je uit een ander vaatje moet tappen dan je voorheen deed, we hebben immers te maken met een sterke competitie waarin zich vele andere mooie A-merken bevinden. De introductie van Zuivelhoeve Roomyoghurt onderstreept onze ambitie, de opnamebereidheid van de retailers én de snelle landelijke distributieopbouw onderstrepen het vertrouwen vanuit de handel.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie te vergroten?

Greuter: “De zuivelcategorie is volop in beweging. Zowel interne als externe invloeden maken het een zeer dynamische categorie. Vanuit de visie van Zuivelhoeve erkennen wij twee werelden die de shopper hanteert: enerzijds bewust gezond en anderzijds bewust genieten. Laatstgenoemde dreigt op basis van de vele gezonde initiatieven kind van de rekening te worden. Resultaten van de laatste twee jaar tonen echter aan dat de wereld van bewust genieten springlevend is. Wij willen de retailer uitdagen om hier voldoende aandacht aan te geven en zich tevens te richten op de toenemende vraag naar het beste van eigen bodem; dicht bij huis vind je de mooiste producten.”



Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

Nijkerken: “Zuivelproducten worden veelal routinematig aangekocht. Door de consument te blijven prikkelen met verrassende smaakcombinaties en aantrekkelijke promoties denken wij ook komend jaar weer volop waarde toe te voegen aan de categorie. Zo gaan we vanaf week 13 het Roomyoghurt-concept relaunchen met nieuwe smaken en een grotere inhoud. Deze relaunch zal worden ondersteund met een volwaardige 360° mediacampagne. Zuivelhoeve richt zich op toegevoegde-waardeconcepten voor zowel consument als retailer. De premium kwaliteit die wij hen te bieden hebben, zal dit jaar niet beperkt blijven tot de wereld van bewust genieten.”



Juryrapport:

"Zuivelhoeve Roomyoghurt is een vernieuwend product en onderscheidt zich van soortgelijke producten door de romigheid en stevigheid. Een goede aanvulling op het zuivelassortiment.”

Bron: Levensmiddelenkrant