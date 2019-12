Winnaar Gouden Partner: 'Nutricia is vereerd met erkenning door handelspartners'

ZOETERMEER - Nutricia heeft de Gouden Partner Award 2019 in de categorie Baby- en Kindervoeding gewonnen. De maker van baby- en kindervoeding sleepte de eervolle prijs in de wacht op basis van goede scores op de criteria omzetprestatie, meedenken op niveau assortimentsgroep en succes van introducties. In totaal sleepte het bedrijf drie van de vier Gouden Partner Awards binnen de categorie in de wacht.

Nutricia is vereerd met deze erkenning van de handelspartners. “Het is een groot compliment waarvoor we zeer dankbaar zijn”, zegt een opgetogen Niels Bultman, sales director Early Life Nutrition bij Danone/Nutricia.

Al 120 jaar vormen wetenschap én de behoeften van consumenten de basis van de producten van Nutricia. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn voor de gezondheid op latere leeftijd. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol. Deze visie sluit naadloos aan op de ‘One Planet, One Health’-missie, die inhoudt dat het bedrijf via voeding een bijdrage wil leveren aan de gezondheid van zoveel mogelijk mensen, overal ter wereld. Het spreekt dan ook voor zich dat bij Nutricia diepgeworteld is dat borstvoeding de beste voeding is die een moeder kan geven. Maar voor moeders die geen borstvoeding geven, biedt Nutricia de juiste ondersteuning met baby- en peutervoedingen die passen binnen een gezond en gevarieerd voedingspatroon.

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in het verband tussen voeding en gezondheid, doet het bedrijf in het Danone Nutricia Research Center in Utrecht baanbrekend onderzoek. De combinatie met de in 2019 geopende zero-waste fabriek bij Cuijk stelt Nutricia in staat om haar producten continu te verbeteren. “Daarbij vormen de steeds veranderende behoeften van de consument een van de uitgangspunten voor onderzoek en innovaties,” legt Bultman uit.

Eén van de belangrijkste kenmerken van de categorie Baby- en Kindervoeding is dat de doelgroep zich continu vernieuwt, legt Muriel Alkemade-Bots (Head of Category & Channel Development) uit. “Het krijgen van een kindje is een grote gebeurtenis, waarbij jonge ouders veel nieuwe keuzes moeten maken en behoefte hebben aan informatie. Uit onderzoek is gebleken dat in die fase ook het winkelgedrag verandert en dat maakt de categorie voor retailers heel belangrijk.”

“Nutricia is continu bezig om deze strategische categorie te laten groeien. Daarom is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe categorievisie, die voortbouwt op de Eerste 1000 dagen. De nieuwe categorievisie heeft een zeer rijke basis: we hebben ons laten inspireren door inzichten uit drie jaar van diverse consumenten- en shopperonderzoeken die we hebben uitgevoerd onder ouders in Nederland. Daarnaast hebben we wereldwijde consumententrends doorvertaald naar de babycategorie in Nederland. De combinatie van de lokale inzichten en de wereldwijde trends, heeft uiteindelijk geleid tot zeven groeidrijvers om de categorie duurzaam te laten groeien, nu en in de toekomst,” vertelt Alkemade-Bots.

Het recent geïntroduceerde Olvarit BIO sluit volgens haar goed aan bij de nieuwe categorievisie en past perfect in de bredere doelstelling van Nutricia om duurzame eetgewoonten te bevorderen. “Daarnaast draagt het bij aan meer waarde creatie in de categorie.” Bultman: “We staan dus in de startblokken en de komende maanden gaan we graag met onze handelspartners in gesprek over alle gezamenlijke kansen die de nieuwe categorievisie ons biedt.”

Inkopersreactie Wouter van Kooij category manager Hoogvliet

Nutricia is een belangrijke speler in de categorie, stelt Wouter van Kooij. "Ze hebben veel expertise en zijn bereid om op veel vlakken ondersteuning te bieden. Ook willen ze graag meedenken in het testen van nieuwe manieren om omzet te maken. Nutricia is actief bezig met schapadviezen, analyses en metingen, met als hoofddoel: groeien in de categorie. Nutricia heeft een duidelijke strategie en dat maakt het prettig om met deze fabrikant te werken.

Bron: Levensmiddelenkrant