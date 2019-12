Winnaar Gouden Partner: 'Nutrition & Santé wil voor alle partijen win-win situatie'

BREDA – De Gouden Partner wordt aan Nutrition en Santé uitgereikt voor het criterium Rendementsbijdragen. Jean-Baptiste Cariteau, Group Brand Manager Active Nutrition Benelux bij Nutrition en Santé, vindt het motiverend om een prijs te ontvangen die de gezamenlijke inspanning van de medewerkers beloont.

“We proberen een vertrouwensrelatie en partnerschap tot stand te brengen tussen retailers en Nutrition & Santé. We willen uiteindelijk dat voor alle partijen een win-win situatie ontstaat”, aldus Cariteau. Om die win-win situatie te bewerkstellingen denkt Cariteau “dat het belangrijk is om plaats te geven aan de merken die toegevoegde waarde genereren voor zowel de detailhandel als de consument.”

Promotiedruk

Cariteau: “de promotiedruk binnen de categorie bewuste voeding en sportvoeding is op een normaal niveau. In de categorie afslanken is de promotiedruk helaas nog hoog. We hebben nog steeds promotie nodig om ons merk te ondersteunen, maar ik denk dat als de producten waarde toevoegen voor de consument, ze minder gevoelig zijn voor prijs en promotie. Daarom is het noodzakelijk om consequent toegevoegde waarde aan de categorie toe te voegen. De afslankmarkt is een zeer volatiele markt en heeft de afgelopen jaren een dalende trend laten zien. Met onze merken Modifast en Weight Care zijn wij marktleider in deze markt en hebben de dalende trend om weten te buigen naar een huidige stabiele status. Met onze duidelijke visie en plannen voor de toekomst verwachten we voor 2020 weer een groei in de markt te kunnen laten zien. Dit alles dankzij een goede samenwerking met de diverse retailers.” Inkoopgesprekken kunnen er stevig aan toe gaan en soms worden er gespannen discussies gevoerd met inkopers en category managers. “Om een constructieve discussie te hebben, moet men op cijfers vertrouwen en zichzelf ook in de ander kunnen verplaatsen om de ideeen en uitdagingen van de gesprekspartners te begrijpen”, aldus Cariteau.

Bron: Levensmiddelenkrant