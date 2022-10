Winnaar Innova Klassiek Confiserie Napoleon; ‘We hebben het assortiment verfrist en nieuwe consumenten aangetrokken’

RESKENS - De suikerwerkmarkt is supercompetitief, probeer daar maar eens te scoren. Door goed aan te voelen wat de behoefte van de consument is (ook als die het zelf nog niet weet) en te blijven innoveren, lukt het Confiserie Napoleon om twee keer een Innova Klassiek te winnen. Commercieel manager Bob Ruts en marketing- en productmanager Jamila Knoope: “We blijven beide innovaties ondersteunen met een gevarieerd marketingbeleid, waaronder promoties, sampling en social media.”

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“Om succesvol en relevant te zijn in de competitieve omgeving en de Innova Klassiek te winnen, is het belangrijk dat het product aansluit bij de (latente) behoefte van de consument. Napoleon drop & fruit duo speelt in op de trend om de gekende dropvarianten te combineren met friszoete fruitsmaken. Deze combinatie spreekt een jongere consument aan en trekt een nieuwe koper naar Napoleon. Anta flu honey & lemon speelt in op de trends van meer natuurlijke producten, is geschikt voor vegetariërs en combineert de verzorgende eigenschappen van honing met de frisse smaak van citroen.”

Welke rol spelen de innovaties in de categorie?

“Met het merk Napoleon bevinden we ons in een erg competitief segment van suikerwerk. We hebben hier een goede positie in het schap met een uniek aanbod van hard suikerwerk gevuld met verrassend poeder. De innovatie van de combinatie drop & fruit was al gekend van zacht suikerwerk, maar nog niet aanwezig in hard suikerwerk. Door dit te introduceren hebben we het assortiment verfrist en nieuwe consumenten aangetrokken.

Het merk Anta flu staat voor verzorgende en verfrissende keelpastilles waarbij de consument veel waarde krijgt. Anta flu is marktleider binnen het segment keelverzorgers. Het brengt regelmatige nieuwe smaken op de markt om te vernieuwen en deze rol te blijven behouden.”

Wat is jullie strategie om over vier jaar nog steeds met deze producten in de schappen te staan?

“Voor Napoleon drop & fruit duo is het belangrijk om zowel het merk Napoleon als de individuele smaken te blijven ondersteunen. Continue innovatie is van belang in de snoepcategorie, om consumenten te blijven verrassen en impulsaankopen te stimuleren. We blijven Napoleon drop & fruit duo ondersteunen met promoties, sampling en via social media. Met Anta flu honey & lemon laten we zien dat we op de goede weg zijn om het tot een vaste waarde te maken op het schap. Het product sluit zeer goed aan bij de consumententrends. We blijven het ondersteunen met een gevarieerd marketingbeleid, waaronder promoties en activaties op de winkelvloer, sampling en social media.”

“Napoleon heeft met drop & fruit duo een relevante smaak succesvol toegevoegd aan het assortiment. Die is zeker bij Plus goed gaan verkopen nadat het ook onderdeel was van het Plus Boodschappenpakket in 2020/2021.”

