Winnaar Innova Klassiek de Smaakspecialist: ‘Onze chips are here to stay’

Winnaar: BioToday Linzenchips Zeezout, Fabrikant: de Smaakspecialist

ULVENHOUT - De Linzenchips van BioToday bestaan voor 40 procent uit peulvruchten en zijn 100 procent biologisch: goed voor mens en milieu dus. Maar het is vooral gewoon een heel erg lekker, toegankelijk en on-trend chipje, vindt Pieter Dirven, founder van de Smaakspecialist (B Corp gecertificeerd).

Wat vinden jullie ervan om de Innova Klassiek te winnen?

“Wij zijn uiteraard ontzettend blij en heel erg trots. Het is wederom een bevestiging dat onze duurzame en gezonde producten van toegevoegde waarde zijn en gewaardeerd worden door consument én klant.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Onze BioToday Linzenchips zijn eerst en vooral gewoon heel erg lekkere, toegankelijke en on-trend chips. En bovendien ook nog eens heel verantwoord; zowel voor jezelf (meer proteïne en minder vet) als voor de planeet, want de chips zijn 100% biologisch.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Onze BioToday Linzenchips bestaan voor 40 procent uit peulvruchten en zijn daarmee en bron van eiwit en vezels. Er is verder geen suiker, gist of smaakversterker toegevoegd. Ze bevatten 50 procent minder vet dan gewone aardappelchips en zijn helemaal vegan. Daarbij zijn ze dus ook nog eens biologisch. Deze combinatie maakt onze BioToday Linzenchips een unieke propositie op het schap.”

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Momenteel staan onze BioToday Linzenchips voornamelijk in het biologische schap bij de retailer. Wij zijn ervan overtuigd dat onze chips van toegevoegde waarde zijn in het reguliere chipsschap, om zo alle consumenten de kans te geven om een verantwoorde keuze te maken. Eenmaal geprobeerd ben je overtuigd, want BioToday Linzenchips zijn vooral ook heel erg lekker.”

Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“BioToday Linzenchips zijn duurzame, gezondere, biologische én vegan chips en spelen daarmee perfect in op de huidige verschuiving naar meer focus op deze waarden. Onze chips are here to stay en dat bewijst deze Innova Klassiek-award.”

Barry van Koutrik

Senior category manager Plus

“De Smaakspecialist speelt met zijn innovaties altijd perfect in op de laatste trends en weet precies waar de consument behoefte aan heeft. Zo ook deze BioToday Linzenchips. Chapeau!”

Bron: Levensmiddelenkrant