Winnaar Innova Klassiek Délifrance: ‘Onze speltbol verhoogt de waarde van de kassabon’

Product: Speltbol, Fabrikant: Délifrance

ZWIJNDRECHT - Délifrance gooit hoge ogen dit jaar met zijn speltbol. Het bakkersbedrijf heeft zowel De Classique als de Innova Klassiek veroverd. Het vervult Rachel Bolleurs (verantwoordelijk voor marketing), Sander Pieters (key account manager) en Mark Hollebrandse (key account manager & business development manager) met trots. Het succes zal niet leiden tot verzadiging. De speltbol moet doorgroeien, voor het bedrijf en de categorie.

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

Bolleurs: “Onze speltbol is een uniek handgevormd en daarmee ambachtelijk product, gemaakt van 100 procent spelt.”

Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar met dit product?

Hollebrandse: “Die twee hoogtepunten vieren wij op dit moment. Niet alleen hebben wij in het buitenshuiskanaal ’De Classique 2017-2020’ van Out.of.Home Shops bemachtigd dit jaar, maar we zijn nu ook al gelijk winnaar in het retailkanaal met het winnen van een Innova Klassiek van Levensmiddelenkrant. Een bijzondere prestatie waar wij heel trots op zijn.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

Bolleurs: “Binnen de bake-offcategorie zou de retailer de naam Délifrance vaker kunnen gebruiken in combinatie met kwaliteit, want daar staan we voor. Het is daarnaast ook raadzaam om de herkomst van ons product te blijven benadrukken. Onze speltbol is van 100 procent spelt, handgemaakt en een echt ambachtelijk product. Wij zien dat dit consumenten aanspreekt en raden retailers daarom aan om hier nadruk op te leggen.”

Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd de afgelopen jaren?

Hollebrandse: “We denken graag mee met de ondernemer en proberen op die manier onze toegevoegde waarde te laten zien en een betrouwbare partner te zijn voor de afnemers waarmee wij samenwerken. Dit is ook een van de succeselementen van onze speltbol, want hiermee laten we de categorie groeien. Wij zien namelijk in onze data dat de rotatie van dit product erg goed is en dat onze speltbol de waarde verhoogt van de kassabon én de gemiddelde bestelling.”

Wat is jullie strategie om over vier jaar nog steeds met dit product in de schappen te staan?

Bolleurs: “We zullen er alles aan doen om onze productkwaliteit te behouden. Hierbij blijven we de norm en de laatste trends op het gebied van 100 procent spelt in de gaten houden. Zo hebben we onlangs de recepturen al aangepast naar een lager zoutpercentage.

Dat onze speltbol van 100 procent spelt is gemaakt, zullen wij ook blijven benoemen en met diverse acties zullen we de verkoop stijgende houden.”

Reactie Tamara Haverkamp, category manager bij Hoogvliet:

“Dit is een smaakvolle bol met een mooie ambachtelijke, krokante korst. Deze 100 procent speltbol is echt een aanwinst voor ons assortiment.”

Bron: Levensmiddelenkrant