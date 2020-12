Winnaar Innova Klassiek Dr. Oetker: ‘Wij bedienen de consumenten met glutenintolerantie’

Innova Klassiek-winnaars: Dr. Oetker Ristorante pizza Mozzarella Glutenvrij, Koopmans -Pannenkoeken Glutenvrij & Dr. Oetker Big Americans BBQ Pulled Pork. Fabrikant: Dr. Oetker

AMERSFOORT - Om iedereen van de pizza’s en pannenkoeken van Dr. Oetker te laten genieten, is het bedrijf hard aan de slag gegaan met glutenvrije varianten. En met succes, want het heeft Dr. Oetker drie Innova Klassiek-awards opgeleverd. Vanuit Dr. Oetker vertellen de trade marketeers Dorreke Hachmer en Nicole Teerink het verhaal achter het succes.

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“Wij vinden het bij Dr. Oetker belangrijk dat iedereen van onze producten kan genieten. Vandaar dat wij van de heroes van Dr. Oetker pizza’s en Koopmans pannenkoeken ook een glutenvrije variant hebben geïntroduceerd. Zonder daarbij in te leveren op smaak, want dat is en blijft nummer één voor Dr. Oetker. Hiermee is glutenvrij eten nog toegankelijker geworden voor een breed publiek. We vinden het dan ook enorm leuk om de vele positieve reacties over onze glutenvrije Ristorante pizza’s en Koopmans Pannenkoeken online en via onze eigen kanalen te lezen.”

Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar met deze producten?

“De afzet van de glutenvrije Ristorante Mozzarella is in totaal met 51 procent gegroeid vergeleken met 2017, en daarmee is dit product de grootste binnen het glutenvrije pizza-assortiment. De ontwikkeling van Koopmans Pannenkoeken Glutenvrij laat de afgelopen twee jaar maar liefst een verdubbeling in afzet zien, wat duidelijk aangeeft dat dit product inspeelt op de toegenomen behoefte aan glutenvrije oplossingen en dat onze producten worden gewaardeerd.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van de winnende producten te vergroten?

“Extra aandacht geven door middel van schapsigning of door campagne te voeren rondom glutenintolerantie en -allergie. Dit kan bijvoorbeeld door advertenties te plaatsen in de magazines van de retailers en aan te tonen dat ook voor deze shoppers meer dan voldoende lekker assortiment beschikbaar is in het schap.”

Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd de afgelopen jaren?

“Samen met de handel hebben wij voor de categorieën pizza en bakken een categorievisie ontwikkeld. Vanuit deze visies zijn we steeds bezig met de trends van vandaag en morgen, en met de behoeften van nieuwe generaties. Hierop hebben we met deze producten goed ingespeeld. Wij hebben samen de markt verder laten groeien door deze introducties die glutenvrij nog toegankelijker maakten voor het brede publiek.”

Wat is jullie strategie om over vier jaar nog steeds met dit product in de schappen te staan?

“Het aantal mensen met een glutenintolerantie stijgt nog steeds. We zullen onze glutenvrije producten dus blijven ondersteunen. Concreet besteden we aandacht aan de glutenvrije producten in de retailbladen. Hiermee willen we nog meer consumenten inspireren deze producten te proberen. Daarnaast zullen wij volgend jaar ons glutenvrije assortiment verder uitbreiden met nieuwe innovaties.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.

Bron: Levensmiddelenkrant