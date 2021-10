Winnaar Innova Klassiek GranFood: ‘Een goede introductie als deze is geen toevalligheid’

Innova Klassiek-winnaar: Grand’Italia Pasta Pesto Basilico Fabrikant: GranFood

RIJSWIJK - Grand’Italia Pasta Pesto Basilico is gemaakt volgens authentiek recept, met 100 procent verse basilicum, Grana Padano DOP en Pecorino Romano DOP. Sinds de lancering in 2017 is het product gegroeid naar bijna een half miljoen verkochte potjes per jaar. Ze zijn dan ook niet over een nacht ijs gegaan, vertelt Mascha Ekelschot, trade & shopper marketing manager bij GranFood.

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“Wij gaan bij het introduceren van nieuwe producten niet over een nacht ijs. Er wordt goed gekeken naar consumentenbehoeften en trends en al onze introducties worden getest onder consumenten. Samen met onze Italiaanse R&D-experts ontwikkelen we het lekkerste recept met de beste ingrediënten en tot slot is het ondersteuningsplan natuurlijk cruciaal. Een goede introductie als deze is dan ook geen toevalligheid.”



Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar met dit product?

“De introductie van Pasta Pesto Basilico heeft de categorie pesto doen groeien. De penetratie neemt toe en steeds meer Nederlanders waarderen de smaak van een goede pesto. We hebben veel tastings op de winkelvloer gedaan en iedereen is enthousiast over de smaak en kwaliteit. Vooral de combinatie pasta met pesto is een succes. De maaltijd is snel en eenvoudig te bereiden en geliefd bij een brede groep, waaronder kinderen.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“De categorie pesto heeft enorm veel potentie. De penetratie is nog relatief laag, maar groeit snel. Ook retailers zien deze trend en kunnen deze versnellen middels meer schapruimte en communicatie via de magazines en op het schap. Ook recepten met pesto dragen bij aan de groei.”



Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd de afgelopen jaren?

“Niet alleen onze accountmanagers hebben geregeld contact met retailers, we hebben ook een nauwe samenwerking op het gebied van category management en logistiek. We willen de samenwerking op alle aspecten nog verder verbeteren en echt samen zoeken naar kansen”, aldus Marco Kloosterman, sales manager. “We zijn op dit moment bezig met een groot project, waarbij we samen met retailers kijken waar de belangrijkste groeidrijvers liggen voor de hele categorie Italiaans.”



Wat is jullie strategie om over vier jaar nog steeds met dit product in de schappen te staan?

Davy Knijnenburg, marketing manager: “We zijn er zeker van dat penetratie en volume door zullen groeien. Middels de nodige media-aandacht en in-store activaties zullen we deze categorie blijven ondersteunen. Natuurlijk onderzoeken we bij consumenten wat de behoeften zijn en als deze veranderen zijn we in staat om aanpassingen te doen. In het product, maar ook in de communicatie en activatie.”

Isaac Lakerveld

Eigenaar Spar Lakerveld

“Onze klanten komen met een recept in de hand de winkel in om deze pesto te halen. Dit product past echt bij de nieuwe consument, die ervan houdt om nieuwe smaken te ontdekken.”

Bron: Levensmiddelenkrant