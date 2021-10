Winnaar Innova Klassiek Haribo: ‘Haribo sweet mix is vaste waarde geworden'

Winnaar: Haribo Sweet Mix (voorheen Favoritos), Fabrikant: Haribo

BREDA - Haribo wil er voor iedereen zijn. De Haribo Sweet Mix is hier het voorbeeld van, een mix waarvoor inspiratie uit de klassiekers is gehaald. Zo is er voor ieder wat wils. Marketing & customer development director Patrick Tax en jr. brand manager Haribo Flynn van der Torren zijn blij met het winnen van de Innova Klassiek en vertellen over de centrale positie van Haribo’s mixen.

Gefeliciteerd met de Innova Klassiek, wat vinden jullie van deze winst?

Tax: “Bij Haribo hebben we de ambitie om de zoetwarencategorie jaar op jaar te laten groeien. We doen dit enerzijds via het activeren van ons merk, zowel op winkelvloer als daarbuiten. Anderzijds speelt ook regelmatige vernieuwing door middel van innovatie een belangrijke rol. De lat voor innovatie ligt steeds hoger. Het is dan ook mooi om te horen dat Haribo Favoritos, inmiddels omgedoopt tot Haribo Sweet Mix, in de ogen van inkopers en ondernemers in de afgelopen jaren tot een vaste waarde op het schap is uitgegroeid.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

Van der Torren: “De uitverkiezing van Haribo Sweet Mix is ons inziens vooral ook een waardering voor de succesvolle inspanningen van Haribo om het mixen-segment binnen snoep te laten groeien. Met toppers als Kindermix en Starmix heeft Haribo al een sterke positie in mixen, die we met de introductie van Sweet Mix verder hebben kunnen uitbouwen. In de afgelopen jaren hebben wij juist dit Haribo Mixen-assortiment steeds centraal gezet door zowel tv-ondersteuning als winkelvloeractivaties. Deze consistente keuze wordt gewaardeerd en zetten wij door naar de toekomst.”

Wat maakt Haribo Sweet Mix zo uniek?

Van der Torren: “Als Haribo willen wij er zijn voor iedereen. Dit betekent ook zo veel mogelijk smaken en texturen afdekken en dat geldt dus eveneens voor Haribo Sweet Mix. Deze mix vindt haar inspiratie in onze klassiekers, waar de zachte en licht gesuikerde Haribo Happy Peaches nog steeds een Nederlandse favoriet zijn. In deze mix hebben we deze zachte, licht gesuikerde textuur gecombineerd met de vrolijkheid en kleurigheid van een mix. Tot slot heeft de opvallende, kleurrijke verpakking ervoor gezorgd dat de shopper dit product in en buiten het schap niet kan missen.”

Hoe kunnen retailers het product het beste aan de man brengen?

Tax: “Naast een prominente plaats op het schap te midden van de andere Haribo Mixen in het Haribo-blok liggen er vooral kansen in extra confrontatie door middel van second placement. Zoetwaren is bij uitstek een categorie waarbij de shopper verleid kan worden tot een extra, ongeplande aankoop. Presenteer Haribo Sweet Mix samen met de andere mixen van Haribo op een prominente plaats en retailers zullen zien dat verkopen nog verder zullen stijgen!”

Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

Tax: “Met Haribo Sweet Mix geven wij invulling aan de veelheid van smaken en texturen in een moderne mix, waar de consument naar zoekt binnen zoetwaren. Zo zorgen we ervoor dat er altijd voor ieder wat wils is. We zeggen tenslotte al jaren: Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo!”



Tim Schoenmaekers

Eigenaar Jumbo Landgraaf Op de Kamp en Jumbo Landgraaf Hoofdstraat

“Er komt een heleboel snoepgoed op de markt, maar dit is een blijvertje. Haribo heeft het dan ook slim aangepakt, door een paar van zijn hardlopers in één zak te stoppen. Zo is er voor elk wat wils.”

Bron: Levensmiddelenkrant