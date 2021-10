Winnaar Innova Klassiek HG: ‘Deze prijs bevestigt dat onze innovaties een behoefte vervullen’

Winnaar: HG haarontstopper, Fabrikant: HG International

ALMERE - HG zet in op innovatie en luistert naar wat consumenten nodig hebben. Mede hierdoor is HG haarontstopper volgens sales manager Nederland Maarten Krommendijk uitgeroepen tot een Innova Klassieker.

Jullie hebben de Innova Klassiek gewonnen, wat is jullie eerste reactie?

Krommendijk: “Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Het bewijst dat onze productinnovaties echt beantwoorden aan behoeftes die leven bij de consument.”



Wat is volgens jullie de reden dat inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

Krommendijk: “Inkopers zien dat onze producten voorzien in behoeftes van de consument. Dit is niet alleen op te merken aan de verkoopcijfers, maar ook aan de waardering die de consument geeft aan onze producten. En dat geldt zeker ook voor de HG haarontstopper.”

Wat maakt HG haarontstopper zo uniek? John Zentveld, senior product manager: “Het is een unieke gebruiksklare ontstopper, gebaseerd op een zeer sterke tweecomponententechnologie, waarbij component één de haren aanpakt die de verstopping veroorzaken en waarbij component twee de werking hiervan versterkt door effectief de zeepresten, tandpasta en huidvetten en -schilfers, die worden vastgehouden door de haren, te verwijderen.”



Hoe kunnen retailers er op de winkelvloer voor zorgen dat jullie product het beste uit de verf komt?

Eveline Tromp, senior category development manager Nederland: “Afgelopen jaar hebben alle etiketten van de HG-producten een facelift gekregen. Consumentenonderzoek naar gebruik versus koopgedrag heeft ons het inzicht gegeven dat shoppers zoeken naar een oplossing voor een specifiek probleem in een bepaalde ruimte. Onze producten gaven altijd al qua naam duidelijk aan voor welke ruimte het was bedoeld, maar bij de facelift is ervoor gekozen om de producten op ruimte te gaan segmenteren. Dit betekent concreet dat alle producten een tag hebben gekregen op de verpakking met de ruimte, en elke ruimte heeft een eigen kleurcodering die terugkomt in het design van het label.

De HG haarontstopper is speciaal ontwikkeld om verstoppingsproblemen in de badkamer op te lossen. Het valt dus in het segment ‘Badkamer’ en heeft een blauw etiket. De HG haarontstopper is een van de hardlopers van ons assortiment. Plaats de HG haarontstopper derhalve altijd vooraan op de plank met alle andere badkamer-producten.”



Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

Tromp : “In twee jaar tijd is de categorie reinigers gegroeid met € 32,8 miljoen, dit is een stijging van 33 procent, en de categorie ontstoppers is met 49 procent gestegen naar € 3,8 miljoen. De HG haarontstopper heeft een aandeel in deze groei van respectievelijk 1 procent en 8,5 procent. Dat is bovengemiddeld hoog gezien het omzetaandeel in de categorie reinigers, van 0,7 procent.”

Wouter van Kooij

category manager bij Hoogvliet

“HG is sterk in innovaties op specifieke behoeften binnen reiniging, zoals haarontstoppen.”