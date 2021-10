Winnaar Innova Klassiek Katja positioneert zich als hét veggiemerk binnen zoetwaren

Winnaar: Katja Fruit Vlinders, Fabrikant: Katja

’S-HEERENBERG - Katja heeft vier jaar geleden een product op de markt gebracht, dat nu nog steeds succesvol is. Het blijkt een klassieker! Een echt hoogtepunt voor Fruit Vlinders, dat de fabrikant nu viert, zo vertelt Floortje Sjoer, brand manager bij Katja Fassin.

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“Fruit Vlinders is gemaakt met natuurlijke ingrediënten, is vegetarisch en glutenvrij. Die combinatie maakt het aantrekkelijk voor een grote groep consumenten. We zijn nog steeds hét veggiemerk met een unieke propositie in het zoetwarenschap. Maar natuurlijk is het vooral een vrolijk en heel lekker snoepje dat echt bij Katja past.”



Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar met dit product?

“Het hoogtepunt van Fruit Vlinders vieren we nu! In onze categorie is het heel bijzonder als je een product op de markt brengt dat vier jaar later nog steeds goed presteert. Dat het een blijvertje is, blijkt wel uit de recente distributieuitbreidingen bij een aantal retailers.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“De consument heeft steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Hoe wordt een product gemaakt, waar komen de ingrediënten vandaan, welke allergenen bevat het? Waar transparantie binnen vers sterk verbeterd is, blijft de zoetwarencategorie nog achter. Hier liggen kansen. Verder is second placement natuurlijk belangrijk, omdat niet elke shopper altijd in dit deel van de winkel komt.”



Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd in de afgelopen jaren?

“In de samenwerking zoeken we altijd naar het gezamenlijke belang en dat is uiteindelijk het bereiken van consumenten met gewilde producten. Als het vertrekpunt een win-winsituatie voor beiden is en je met aandacht en respect voor elkaar werkt, zorg je samen voor een gezonde zakelijke relatie. Zelfs in een pandemie is gebleken dat we hier met elkaar prima toe in staat zijn. Bovendien hebben we recent ons team versterkt op trade marketing, waardoor we nog beter kunnen meedenken met onze relaties en hen kunnen adviseren over hoe we samen verder kunnen groeien.”



Wat is jullie strategie om over vier jaar nog steeds met dit product in de schappen te staan?

“We barsten van de creatieve ideeën en achter de schermen werken we aan mooie stappen die ons assortiment nog meer toekomstproof maken. Duurzaamheid is daarbij heel belangrijk. Daarnaast blijven we investeren in het merk, onze zichtbaarheid en in impactvolle campagnes.”



Tim Schoenmaekers

eigenaar Jumbo Landgraaf Op de Kamp en Jumbo Landgraaf Hoofdstraat

“De Katja Fruit Vlinders zijn succesvol bij ons in de winkel. Ze zien er vrolijk en smakelijk uit en dat valt op in het schap. We zien dat deze snoepjes een grote aantrekkingskracht hebben op de consument.”

Bron: Levensmiddelenkrant