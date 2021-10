Winnaar Innova Klassiek Nutricia: ‘We dragen bij aan de gezondheid van toekomstige generaties’

Winnaar: Olvarit knijpzakjes, Fabrikant: Nutricia

ZOETERMEER - Een handig en bewust tussendoortje voor kinderen dat ideaal is voor onderweg. Dat zijn de Olvarit knijpzakjes. Deze innovatie uit 2017 wint de Innova Klassiek. “We zijn onze retailpartners dankbaar voor het wederom verkrijgen van deze prijs”, reageert Barry van der Hoeven, group account manager & field sales manager bij Nutricia.

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“Het is een eer om deze prijs vanuit onze retailpartners te ontvangen. Al onze innovaties hebben de behoeften van onze consumenten (de allerkleinsten) en shoppers centraal staan, zodat wij optimale productoplossingen en -ervaringen kunnen bieden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze innovaties goed ondersteund worden in zowel media als op de winkelvloer om voldoende aandacht voor onze producten te creëren. De knijpzakjes van Olvarit zijn er voor kindjes in verschillende leeftijdsfasen, zitten boordevol fruit en bieden volop variatie, zoals de nieuwe plantaardige smoothies. Ze bevatten net als de overige producten van Olvarit natuurlijke en pure ingrediënten. Voor de babyshopper zijn gezonde producten en makkelijke oplossingen belangrijk, de fruitknijpzakjes sluiten hier optimaal op aan. Een verantwoord en gezond tussendoortje, dat ook nog eens handig is om mee te nemen.”

Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar?

“De knijpzakjes van Olvarit zijn de afgelopen jaren volop ondersteund middels social, print, online, nearstore communicatie en verschillende mechanismes instore. Ook ondersteunen we de knijpzakjes met lokale activaties via onze buitendienst.

Sampling, second placement, prijs- en premiapromoties en POS-materialen hebben geholpen bij de opbouw van penetratie en het realiseren van herhaalaankopen. We innoveren binnen onze ranges altijd in samenstelling en smaken om mee te gaan met trends, maar ook om de consument te kunnen blijven verrassen. Variatie is tenslotte superbelangrijk. We behouden daarbij de herkenbare verpakking en bieden een ruime keuze in diverse smaken voor verschillende leeftijden.”

Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd de afgelopen jaren?

“We zijn onze retailpartners dankbaar voor het verkrijgen van deze prijs. Met de merken Nutrilon en Olvarit willen wij via voeding een bijdrage leveren aan de gezondheid van zoveel mogelijk kindjes. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wat een kindje doet en eet in de eerste duizend dagen, een verschil maakt voor de rest van het leven. Samen met de retailers geven wij hier invulling aan, vanuit een tailormade plan passend binnen de strategie van de formule.”

Tim Schoenmaekers

Jumbo-ondernemer Landgraaf

“Deze knijpzakjes van Olvarit zijn perfect voor kleine kindjes en heel handig voor hun ouders. De kleintjes kunnen het zelf vasthouden en het brengt veel minder geknoei met zich mee. Een goed product waar iedereen blij van wordt.”

Bron: Levensmiddelenkrant