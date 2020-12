Winnaar Innova Klassiek Vivera: ‘Een goede samenwerking zie je terug in de resultaten’

Innova Klassiek-winnaar: Vivera Plant Krokante Schnitzel als Kip, Fabrikant: Vivera

HOLTEN - “Het is altijd druk en in alle hectiek sta je niet vaak stil bij wat je allemaal bereikt. Maar prijzen als de Innova Klassiek zorgen wel voor een trots moment van bewustwording”, vertelt Richard Jansen, international sales manager bij Vivera.

Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar met de plantaardige kip krokant schnitzel?

“Dat zijn er twee. Het absolute hoogtepunt is dat dit artikel in een paar jaar het derde best verkopende artikel is geworden binnen ons assortiment. Binnen de Nederlandse retail is dit product voor ons dus een groot succes. Daarnaast hebben we het product ook in andere landen in Europa uitgerold. In onder andere Engeland en Polen ligt de schnitzel nu in de schappen. In Nederland is de markt voor plantaardige producten relatief groot, maar ook in veel andere Europese landen groeit het aandeel heel hard.”

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“De kernwoorden hierbij zijn: innovatief en mainstream. Een toekomstbestendig artikel moet een consument herkennen, maar nog niet eerder gezien hebben. Dat was bij dit product zeker het geval. De consument weet natuurlijk wat een krokante kipschnitzel is, maar had deze nog niet eerder gezien in een plantaardige variant. Als je hen dan aan je kan binden doordat je een lekker product heb en daarbij ook een goed ‘vleesvrij’ alternatief kan bieden, dan wordt het artikel een succes. Wij waren op dat moment de eerste die een plantaardige kipschnitzel op de markt brachten. Inmiddels zijn er ook wel andere fabrikanten die een soortgelijk product op de markt hebben gebracht, maar dat kopiëren zie ik als eer voor ons werk.”

Welke stappen kunnen retailers zoal zetten om de categorie vleesvervangers te vergroten?

“Het belangrijkste is dat de penetratie blijft groeien. Dat doe je met elkaar. Bij de retailer begint het met vindbaarheid, grotere schappen, schapsigning en andere mechanismen om consumenten te trekken. En aan de fabrikanten is het dan de taak om gas te geven op merkactivatie. Zo kunnen we samen de gehele categorie promoten.”

Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd de afgelopen jaren?

“Dat is een doorlopend proces waarin je elkaar steeds beter leert kennen. Het helpt natuurlijk dat de categorie blijft groeien, want daardoor krijg je vanuit retailers ook meer aandacht. De inkopers van de Nederlandse foodretailers verdienen wat mij betreft hoe dan ook een groot compliment, omdat het heel prettig is om met hen samen te werken. Dat zie je ook weer terug in de resultaten.”

Teun van Drie - category manager Hoogvliet

“De Vivera Plant Krokante Schnitzel als Kip is zeer smakelijk. Deze schnitzel komt goed in de buurt van echte kip, zowel qua bite als structuur.”

