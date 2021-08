YB straks te koop in supermarkten en out-of-home kanaal

UTRECHT - YB gaat vanaf september zes plantaardige producten verkopen aan landelijke supermarktketens en foodservice partners in Nederland en België. Alle nieuwkomers zijn B Corp certified en hebben een positieve impact op het klimaat.

Onlangs wijzigde het bedrijf nog zijn naam van Yoghurt Barn naar YB, nu is het tijd voor een volgende stap. Oprichters Wouter en Esther Staal zien grote kansen om hun ervaring en merknaam breder in de markt te zetten. Daarom worden in week 38 vier producten voor on the go (catering, petrol en fastservice horeca) en twee supermarktproducten gelanceerd.

Varianten

Twee YB Soya Specials in de smaken Aardbei en Perzik & Abrikoos met eigen receptuur granola en twee varianten YB Overnight Oats; Natural en Cacao. Deze laatste twee varianten komen er ook in grootverpakking voor retail. Het bedrijf heeft meteen al grootschalige landelijke distributie in de retail en komt ook bij meerdere partners in België in het schap. Aan het einde van het jaar zullen er rond de 2.000 verkooppunten zijn gerealiseerd, meldt YB. Wouter Staal, YB ceo, geeft aan: “We zien enorme kansen in deze nieuwe categorie van ontbijtproducten en gezonde tussendoortjes, qua hoeveelheid smaken en verpakkingen in het binnen- en buitenland.”

Wisselwerking

YB gaat de dertien Barns (filialen) actief inzetten bij de promotie van haar producten, duurzaamheid speelt ook hier weer een grote rol. Zo kan iedereen in de supermarkt of onderweg een unieke QR scannen, deelnemen aan de YB loyalty en meesparen voor gratis koffie tot high tea of deze punten inzetten om samen met het bedrijf bomen te planten. Ook kunnen de retailcups bij de Barns ingeleverd worden, waarbij men direct korting krijgt op het horecaproduct en dan wordt de cup hergebruikt.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops