Zuivelhoeve breidt fabriekspand uit met duurzame nieuwbouw

TWEKKELO – Zuivelhoeve heeft de ‘oude klompenschuur’ waarin het bedrijf ooit begon uitgebreid met een gloednieuw duurzaam gebouw. Hiermee stelt de zuivelfabrikant haar kansen te vergroten, omdat niet alleen de bekende emmertjes zuivel hier zullen worden geproduceerd, maar ook nieuwe producten. De opening van het nieuwe pand gaat gelijk op met de 40e verjaardag van Zuivelhoeve.

Commercieel directeur Jacqueline Roerink: “Innoveren in onderscheidende zuivel blijft het segment waarop we inzetten. We kunnen straks jaarlijks zo’n 50 miljoen liter melk verwerken tot authentieke zuivel. Aangeboden in de foodservice, supermarkten en onze ruim 80 eigen winkels door heel Nederland.” Zuivelhoeve denkt vooral aan plantaardige zuivel en duurzame producten wanneer het gebruik zal maken van de vergrote productiecapaciteit.

Energieneutraal

Het nieuwe gebouw is gebouwd onder BREAAM-certificering. Op het dak bevinden zich 2.700 zonnepanelen, waarmee het pand energieneutraal is. Roerink: “Het afvalwater dat tijdens de productie vrijkomt, zuiveren we in een biologische retentievijver bij de uitbreiding. Daarna stroomt het via een biologische waterzuivering terug in de lokale beken. Wat er overblijft is een restproduct, dat we omtoveren in biogas." Uiteindelijk zal de gehele locatie gasloos worden.

Eigenaar Gerjhan Roerink zegt zich ook bewust te zijn van de bijzondere omgeving van het pand en zich ‘superverantwoordelijk’ te voelen om ‘een goede buur’ te zijn en ‘een deel van de oplossing’. Het pand moest dan ook ‘goed inpassen in de landelijke omgeving’, zoals hij zou hebben beloofd aan de gemeente, provincie en Twekkelo.

De Roerinks vinden het belangrijk dat Zuivelhoeve ondanks de groei ‘haar authentieke karakter’ behoudt. “Daarom bereiden we onze producten nog op dezelfde authentieke manier”, aldus Jacqueline Reurink.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops