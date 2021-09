Zuivelpak lanceert campagne tijdens Verspillingsvrije week

NIEUWVEEN – Zuivelpak geeft het tegengaan van verspilling van zuivel extra aandacht tijdens de Verspillingsvrije week. Dit doen zij met de publiekscampagne ‘Kijk, ruik, proef en vouw’. Vandaag staat zuivel centraal tijdens de Verspillingsvrije week.

De campagne bestaat uit een commercial op televisie, informatieve berichten op Facebook en met de wedstrijd ‘Pak uitknijpen’ dat vandaag in Den Haag plaatsvindt. “Door na de THT-datum te kijken, ruiken en proeven of een pak melk of yoghurt nog goed is, kunnen consumenten veel verspilling voorkomen. Maar ook door een yoghurt- en vlapak goed op te vouwen als het bijna leeg is. Want een plat zuivelpak levert een extra portie zuivel op én helpt bij een efficiënte inzameling en goede recycling van drankenkartons”, aldus Zuivelpak, een initiatief van de zuivelindustrie, de supermarktbranche en drankenkartonproducenten.

Bron: Levensmiddelenkrant