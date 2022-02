Aandacht voor vers en lokaal in 9e Jumbo Foodmarkt in Dordrecht

VEGHEL – Inwoners van Dordrecht kunnen vanaf vandaag in de nieuwste Jumbo Foodmarkt in winkelcentrum Sterrenburg terecht. Het ondernemers-duo Jan-Willem en Jeroen Lemkes openden de winkel vanochtend feestelijk haar deuren.

Vader en zoon Lemkes hebben lang toegewerkt naar de opening: “We zijn dan ook ontzettend trots op het prachtige eindresultaat. Samen met het Foodcafé, dat 100 zitplaatsen telt, biedt onze nieuwe winkel ruim 3.500 m2 vloeroppervlakte aan food-beleving!” In de winkel worden Jumbo en La Place gecombineerd. Zo worden in de diverse Verskeuken maaltijden bereid door versspecialisten, zoals quiche en soep maar ook loaded fries en belegde broodjes. Klanten kunnen deze maaltijden mee naar huis nemen of nuttigen in het Foodcafé. Hier wordt La Place barista koffie geschonken.

Regionaal

Er wordt een breed assortiment aangeboden in de winkel. Waarbij ook aandacht is voor verse lokale producten zoals Dordtse krentenbollen, Hoeksche zuivel, Brökking taartjes en Dordts Schapenkoppen bier. Bovendien krijgt de slijterij een groot assortiment aan lokale likeuren van Distilleerderij Rutte. Cco Colette Cloosterman-Van Eerd: “We zijn ontzettend trots op de opening van de negende Jumbo Foodmarkt. Als supermarkt spelen we continu in op de wensen van klanten en willen we verwachtingen overtreffen. Zo laat deze winkel klanten kennis maken met het beste op het gebied van gezond, gemakkelijk en lekker eten.”

Bron: Levensmiddelenkrant