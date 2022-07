ABN Amro: Flitsbezorgers zien groei stagneren

NIEUWKOOP - In de tweede helft van vorig jaar zagen flitsbezorgers Gorillas, Getir, Zapp en Flink hun omzet heel hard groeien. Door de sluiting van winkels en horeca steeg die met een factor 20. Nu de lockdown voorbij is, is ook de spectaculaire groei gestopt. ABN Amro trekt deze conclusie na het analyseren van de transactiedata.