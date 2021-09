Aftrap On the way to PlanetProof week

Foto: On the way to PlanetProof

DEN HAAG – On the way to PlanetProof opent met een winkelwagen vol producten met het keurmerk officieel de On the way to PlanetProof Week. In de actieweek worden producten met het keurmerk in het zonnetje gezet.

Fruitteler Bert den Haan verwelkomt de genodigden met veel enthousiasme op zijn erf. Hij vertelt hen over zijn duurzame bedrijfsvoering en inspanningen voor het keurmerk: “We hebben flink geïnvesteerd in een duurzamere productie. Zo heb ik ruim 500 zonnepanelen op het dak van onze schuur laten plaatsen, waarmee wij meer dan zelfvoorzienend zijn.” Van den Haan vraagt speciale aandacht voor de waardering voor de teler:“Ik vind het belangrijk duurzaam fruit te produceren, maar het moet zich uiteindelijk wel terugbetalen. ‘On the way’ gaat ook over de portemonnee.”

Nieuwe fase

Vier jaar geleden werd On the way to PlanetProof gelanceerd om boeren en telers over te halen. In de volgende versnelling is het de bedoeling het keurmerk nog bekender maken, zodat de consument weet waar het keurmerk voor staat. Gijs Dröge, directeur SMK sluit zich aan bij de oproep van Timo Hoogenboom, ceo van Hak, om samen met de overheid en de markt te komen tot een promotiefonds. Dröge geeft aan dat de omvang van het keurmerk maakt dat het een concrete invulling geeft aan het duurzame landbouwbeleid van de overheid. Door samen de kar trekken, kan het keurmerk de aandacht krijgen die het verdient.

Nederlandse boer

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, sluit zich hierbij aan: “De overheid kan bijdragen om te zorgen dat de consument net zo duurzaam consumeert als de Nederlandse boer met On the way to PlanetProof nu al produceert.” Van der Tak benadrukt dat de Nederlandse boer zich onderscheidt in prestaties op het gebied van kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid. “Support voor het ‘On the way to’ van het keurmerk is heel belangrijk, want hiermee kunnen boeren stappen blijven zetten”, sluit hij af.

