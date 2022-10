Afvalfonds vraagt uitstel Statiegeldsysteem op blik

LEIDSCHENDAM – Stichting Afvalfonds Verpakkingen wil de ingangsdatum van het statiegeldsysteem op blik, waarvan de wettelijke ingangsdatum staat op 31 december 2022, verlaten naar april 2023. De stichting zegt dat er meer voorbereidingstijd nodig is om een betrouwbaar statiegeldsysteem te kunnen opbouwen. “Uiteindelijk is er maar één belang en dat is dat zwerfval daadwerkelijk voorkomen gaat worden”, stelt de stichting in een persbericht.