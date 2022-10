AH: Dynamisch afprijzen zorgt voor minder derving

ZAANDAM - Albert Heijn gaat gebruik maken van een nieuw kortingssysteem: dynamisch afprijzen. Producten met een naderende houdbaarheidsdatum worden via een elektronisch systeem van korting voorzien. Het dynamische systeem is de opvolger van de 35 procent-sticker.

De supermarktketen voert het digitale alternatief van de 35 procent-sticker in alle winkels met zelfscan en elektronische schaplabels in. De korting, variërend van 25 tot 70 procent, wordt automatisch op het schaplabel getoond. Albert Heijn heeft een algoritme ontwikkelt dat het beste kortingspercentage kiest om te voorkomen dat er onverkoopbare producten overblijven. “Zo wordt er minder voedsel verspild en profiteren klanten van maximaal voordeel”, aldus Albert Heijn in een persbericht.



Bereikbaar eten voor iedereen

"Vanuit onze missie, ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen’, doen we er alles aan om de hoeveelheid voedselverspilling zoveel mogelijk te verminderen, zowel in onze ketens, in de winkel als bij onze klanten. Het steeds verder afprijzen van producten gedurende de dag helpt daarbij", zegt Henk van Harn, directeur merchandising & sourcing bij Albert Heijn. Hij vervolgt: “We introduceren voortdurend nieuwe initiatieven om voedselverspilling te voorkomen. Vaak gebaseerd op technologie. Daar is dynamisch afprijzen een goed voorbeeld van. Maar we hebben ook andere initiatieven om voedselverspilling te voorkomen. Denk aan de recent ingevoerde AH Overblijvers pakketten die voor een extra voordelige prijs worden aangeboden. Met dit landelijke initiatief is de verwachting dat wij nog eens 4,5 miljoen kilo voedselverspilling per jaar besparen."



Bron: Levensmiddelenkrant