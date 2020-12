AH-multifranchiser Gerard van den Tweel blikt terug op 2020

‘Er is iedere tien jaar wel een crisis en we hebben ze allemaal overleefd’

NIJKERK - Vet op de botten en met beide benen op de grond blijven staan, dat is de kracht van Van den Tweel Groep. Gerard van den Tweel staat al meer dan vijftig jaar aan het roer van het familiebedrijf en laat zich niet omverblazen door de coronacrisis. “We hebben iedere tien jaar met een crisis te maken, maar door een goede basis, een kritische blik, goed op jezelf te passen en hard werken overleven we het keer op keer.”

Continu vers gesneden stokbrood, flyers met ruime openingstijden in de supermarkt en verder veel respect op de winkelvloer en vanzelfsprekend geduldige en vriendelijke medewerkers. Zo voorziet Van den Tweel de komende feestdagen. “We hopen dat consumenten gespreid komen, bij drukte op een afdeling eerst een ander product pakken en verder de richtlijnen van het RIVM blijven volgen”, vertelt de multifranchiser. In een interview met Levensmiddelenkrant blikt hij terug op het afgelopen jaar, en kijkt hij voorspoedig vooruit naar 2021.

Hoe gaat het met u en de winkels?

“Met mij gaat het goed. Ik ben gezond en dat is momenteel het belangrijkste. We verkeren in een tijd met prachtige bedrijven en al met al zijn we tevreden. Er zijn sectoren die het veel slechter hebben, dus we mogen niet klagen. Van den Tweel Groep heeft niet alleen supermarkten, maar ook Hotel Ampt van Nijkerk en een evenementencentrum (Hart van Holland). Die laatste heeft een grote klap gekregen; deze ligt helemaal stil. Maar we hebben werk kunnen garanderen voor de vaste medewerkers. Dat begon met onderhoud van het pand, en daarna zijn ze ingezet in de supermarkten en het hotel.

Ook is er sinds deze week een teststraat van de GGD geopend in Hart van Holland, waar 250 mensen per dag worden getest. Ook hier worden onze medewerkers ingezet, nadat zij voor dit werk zijn opgeleid. Deze tijd vraagt om een goede organisatie en creativiteit. We hebben nog geen uitbraken gehad binnen het bedrijf en de winkels. Een enkeling is besmet geweest, maar we volgen alle richtlijnen en attenderen elkaar erop om voorzichtig te zijn. Impact heeft het met name op de organisatie. Je moet overal zorgen voor hygiëne en afstand.”

De cijfers van IRI en Nielsen laten een flinke omzetgroei voor supermarkten zien. Hoe ervaren jullie dit?

“We hebben de cijfers van week 1 tot en met week 45 op een rij gezet en we kunnen wel zeggen dat de omzet fors is gestegen. Het is per winkel verschillend en varieert van 2 procent stijging tot 18 procent.

Gemiddeld is het rond de 9 procent groei ten opzichte van 2019. Dat zijn heel mooie resultaten. De winkel in Nijkerk is vorig jaar verbouwd en vergroot. Daar hebben we brede gangpaden gemaakt. Daarnaast zorgt de aanrijroute ervoor dat veel klanten hier graag komen winkelen; er zijn voldoende parkeerplaatsen. De cijfers? Die liegen er niet om. We hebben in deze vestiging een omzetgroei van 18 procent in vergelijking met vorig jaar. In het buitenland doen de door Van den Tweel verkochte supermarkten het nog steeds goed. Ik ben daar wel actief als adviseur en de omzetcijfers zijn positief. De TerHuurne Hollandmarkt aan de Duitse grens in Buurse daarentegen heeft de omzet zien halveren. Toch blijven we investeren en verwelkomen we ook de klanten van die winkel na de periode met COVID-19 graag weer in een mooie supermarkt.”

Naast de retailbranche zijn jullie ook actief in het horecakanaal. In hoeverre worden jullie daar geraakt?

“Ja, daar gaat het een stuk lastiger, zoals ik net al aangaf. De hotellerie en restaurants hebben het moeilijk. We zien dat Nederlanders toe zijn aan een weekendje weg, dus we ontvangen veel gasten in het hotel. Elk weekend zitten we praktisch vol. En we kunnen profiteren van het over het algemeen mooie weer, waardoor iedereen op pad gaat en de fiets pakt of gaat wandelen in de omgeving. Toch zien we in de cijfers wel de impact van corona. In het hotel hebben we 40 tot 50 procent minder omzet. Ons event- en congrescenter wordt echter veel harder geraakt. Een daling van 90 procent omzet.”

Hoe houdt u als ondernemer uw hoofd boven water in deze tijd?

“Ons familiebedrijf bestaat in januari alweer 116 jaar, waarvan ik de derde generatie aan het roer ben. Het ondernemerschap is er bij mij met de paplepel in gegoten en ik ben boven de levensmiddelenzaak geboren. Van jongs af aan werd meegegeven dat je in het bedrijf moet zorgen voor vet op de botten en bedachtzaam besluiten moet nemen. Belangrijk daarbij is om eerlijk te zijn tegen jezelf en het thuisfront. De liefde opzoeken zorgt ook voor liefde in de zaak. Dat is het waardevolle van ons familiebedrijf. Als je in deze tijd zelfstandig aan de bak wil, halen drie van de tien het niet. Je moet écht met beide benen op de grond blijven en je niet gek laten maken.”

U bent een bekende in de branche. Welk advies geeft u aan andere ondernemers, waaronder de kleine zelfstandige?

“Laat je informeren door bijvoorbeeld de KvK, Belastingdienst, accountants, collega’s en de bank. In de jaren 80 en 90 heb ik veel ondernemers zien sneuvelen, omdat ze geld uitgaven dat ze nog niet hadden verdiend. Je kunt hele goede zaken draaien en een mooie auto kopen, maar achteraf komt de Belastingdienst nog. Ook in deze tijd moet je realistisch blijven en niet te hard van stapel willen gaan. Wees bedachtzaam.”

De kerstbomen staan al voor de winkel. Wat zijn uw verwachtingen voor kerst?

“Van den Tweel Groep heeft een afdeling kerstpakketten en in die branche zien wij veel vraag naar ‘meer, meer en nog eens meer’. Werkgevers bedanken dit jaar de werknemers iets uitgebreider. Wat we in de supermarkt zullen gaan zien is dat de omzet fors groeit. De restaurants zijn waarschijnlijk voor een groot deel gesloten rondom de kerstdagen, waardoor iedereen thuis kerst viert. Ik heb al eerder in andere media geroepen dat het dit jaar een hype wordt om in eigen kring uit te pakken. We gaan het zien.”

Welke maatregelen gaan jullie nemen om kerstdrukte te voorkomen?

“We gaan in al onze supermarkten een flyer uitgeven met de ruime openingstijden tijdens de feestdagen. Daarmee hopen we dat de consument gespreid komt, maar als ze allemaal boodschappen doen als het niet druk is, wordt het wél druk. We hebben er eigenlijk weinig invloed op. Op alle afdelingen zullen voldoende medewerkers aanwezig zijn, zodat alles op voorraad is en er bijvoorbeeld voldoende vers gesneden stokbrood is. Dan hoeven de klanten niet te wachten. Mochten er toch files ontstaan in de winkel, dan gaan we ervan uit dat consumenten wijs genoeg zijn om eerst een ander product te pakken.”

Met welke fabrikanten heeft u fijn samengewerkt?

“Er zijn een hoop fijne samenwerkingspartners, maar fabrikanten als Unilever, Heineken, Red Bull, Vrumona, DE en Coca-Cola doen het altijd goed. Ze hebben mooie acties, campagnes en promoties voor de ondernemers. Daarnaast zijn ze continu bezig met innovatie en vernieuwingen.”

Wat kenmerkt een goede samenwerking?

“Vertrouwen hebben in elkaar. Niets meer, niets minder.”

Wat verwacht u van fabrikanten in 2021?

“Het voorzetten van het huidige beleid. De verwachting is dat meer fabrikanten overgaan op produceren naar vraag. Daarnaast hoop ik het huidige vertrouwen te handhaven en optimaal van elkaar te profiteren.”

Wat gaat 2021 de branche brengen, denkt u?

“Rond kerst heeft iedereen altijd even een moment om na te denken. 2020 heeft veel teweeggebracht, maar als supermarktbranche zijn we er goed uitgekomen. Er is iedere 10 jaar wel een crisis en al 52 jaar heb ik het overleefd. Het is een kwestie van hard ertegenaan en kritisch blijven. Ik zie 2021 dan ook zonnig tegemoet. Uiteraard is er veel leed en zijn er zorgen voor de mensen die hun baan verliezen. We moeten elkaar helpen natuurlijk, maar wel bedrijfseconomische besluiten nemen. Wees daarin duidelijk naar de medewerkers.”

Welke plannen heeft u volgend jaar?

“We gaan een aantal winkels verbouwen, zoals in Diemen en Voorthuizen. Maar ook komt er in Woudenberg een volledig nieuw pand. Daarnaast hoop ik het hotel uit te breiden, zodat wij goed voorbereid zijn als de economie weer aantrekt na deze crisis. Dat is ondernemen! Voorlopig zit mijn pensioen er nog niet aan te komen. Verder ga ik met kerst nadenken bij de kerstboom over de toekomst. Voor nu is gezond blijven het belangrijkste en ik hoop volgend jaar op dezelfde plek en tijd weer vooruit te blikken.”

Welke boodschap wilt u meegeven onze lezers meegeven?

“Aan alle collega’s: door het coronajaar hebben we ons organisatietalent en onze creativiteit optimaal gebruikt. Blijf volhouden en wijk niet af van je strategie. Houd moed, heb lief ! ”

