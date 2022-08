Albert Heijn stopt met muntjes in winkelwagens

ZAANDAM – Albert Heijn stopt als eerste grote Nederlandse supermarkt met muntjes in winkelwagentjes. Door het verwijderen van muntsloten van winkelwagens draagt de supermarkt bij in het besparen van plastic.

“Het muntjessysteem werd rond 1985 ingevoerd omdat klanten hun boodschappen met winkelkar en al mee naar huis namen. Om te voorkomen dat de winkelwagentjes op straat, in de sloot of in de achtertuin als provisorisch konijnenhok belandden is het emballagesysteem bedacht”, zegt de woordvoerder van Albert Heijn tegen NU.nl.

Door het ontgrendelsysteem stonden de winkelwagentjes weer netjes in de rij bij de supermarkt. Echter is tijdens de coronapandemie gebleken dat dit systeem vandaag de dag niet meer nodig is om te zorgen dat klanten de winkelwagentjes terug in de rekken zetten. “We hebben gezien dat het eigenlijk ook wel goed ging zonder muntjes. Er verdwenen niet meer of minder wagentjes”, aldus de woordvoerder.

Berg plastic en irritatie

In het begin werkte het muntjessysteem met guldens, later werd dit 50 eurocent. Tegenwoordig maken supermarkten eigen muntjes, omdat het systeem voor een hoop irritatie kan leiden wanneer de klant geen geschikt muntje op zak heeft. Waar de muntjes voorheen nog vaak van metaal werden gemaakt, zijn deze tegenwoordig vooral van plastic. Door te stoppen met dit muntjessysteem kan dan ook een berg plastic worden bespaard. Volgens de woordvoerder van Albert Heijn is dit de belangrijkste reden voor het stoppen met dit systeem.

Albert Heijn gaat de muntsloten op winkelwagentjes afplakken zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden. Later zullen de sloten helemaal verwijderd worden.

