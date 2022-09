Aldi en FrieslandCampina gaan samen voor biodiversiteit

CULEMBORG – Aldi en FrieslandCampina slaan de handen ineen om de biodiversiteit te vergroten. In het project ‘Kruidenrijk Grasland’ gaat de supermarktketen een aantal leden van FrieslandCampina financieel ondersteunen bij de aanleg en onderhoud van kruidenrijke graslanden. Het project duurt vijf jaar.

In totaal ondersteunt Aldi 43 leden-melkveehouders van de zuivelcoöperatie, verdeeld over het hele land. In het project zullen de melkveehouders 80 hectare grasland inzaaien met een mix van gras- en kruidensoorten. Daardoor worden de graslanden aantrekkelijk voor veel soorten insecten en weidevolgels. Op deze manier dragen beide partijen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Verduurzaming

“Een groot deel van ons zuivel- en kaasassortiment is On the way to PlanetProof-gecertificeerd. We kijken nu naar nog meer mogelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming van de zuivelketen”, aldus Wouter Lefevere, managing director category management bij Aldi in Nederland. “We ondersteunen hen 5 jaar lang om enkele hectares van hun grond in te zaaien met een mix van diverse gras- en kruidensoorten. Dat is gelijk aan het totale oppervlak van alle Aldi-filialen en distributiecentra in Nederland.”

Bron: Levensmiddelenkrant