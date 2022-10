Aldi opent nieuwe ‘Eco-Concept’-winkel

LEAMINGTON SPA – Aldi heeft haar nieuwe winkel volgens het ‘Eco Concept’ geopend in het Britse Leamington Spa. De winkel is voorzien van allerlei milieu- en duurzaamheidsinitiatieven waarmee de discounter claimt 57 procent minder energie te verbruiken dan de ‘standaard’ winkel.

Met een winkeloppervlak van ruim 1300 vierkante meter is het nieuwe filiaal één van de grootste Aldi-winkels in het Verenigd Koninkrijk. De entree is voorzien van een grote recyclingmuur waar klanten terecht kunnen voor het recyclen van bijvoorbeeld koffiepads, medicijn-strips, batterijen en cosmetische verpakkingen. In strijd tegen voedselverspilling bemoedigt de AGF-afdeling de klant om meer losse groenten- en fruitproducten te kopen.

Na een geflopte pilot periode van het Refill Station, probeert Aldi het opnieuw met een moderner vormgegeven station. Het Refill Station biedt klanten de mogelijkheid om zelf meegebrachte verpakkingen te vullen met verse noten, zaden en koffiebonen.

De winkel is voorzien van zes zelfscankassa’s, en bij de uitgang is er een mogelijkheid om producten te doneren aan lokale projecten en goede doelen.

De winkel is (gedeeltelijk) voorzien van een groen dak, en het parkeerterrein biedt tal van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De Eco-Concept store staat in teken van verantwoorde groei en duurzaamheid.

Discounters

De discountsupermarkten maken een sterke groei door nu de stijgende kosten van levensonderhoud in Europa. Consumenten proberen geld te besparen. Het gecombineerde marktaandeel van Aldi en Lidl in het VK is in slechts 12 maanden gestegen van 14,2 procent naar 16,4 procent.

Bron: Levensmiddelenkrant