Aldi verovert vierde plek in het Verenigd Koninkrijk

VERENIGD KONINKRIJK – Discount supermarktketen Aldi is doorgedrongen tot de top vier van Britse supermarkten. Het marktaandeel van de discounter steeg naar 9,3 procent. Het stootte daarmee deze week Morrisons uit de Big Four. Het aandeel van Morrisons is gedaald naar negen procent.