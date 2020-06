‘Alles zoals je kunt verwachten van nieuwste Spar City-formule’

Ondernemer Luke van Gelder verhuisde zijn winkel in coronatijd

ARNHEM - Luke van Gelder heropende op Hemelvaartsdag een van zijn Spar city-winkels op een nieuwe locatie. Een actie die in deze tijd opvallend is, maar waar de zelfstandige niet van afzag. “Het werd wel even spannend”, aldus Van Gelder. “Maar de winkel loopt boven verwachting goed.”

De city-winkel aan het Kleine Oord was hard aan vernieuwing toe. Het pand was verouderd en met 600 vierkante meter vvo eigenlijk ook te groot. “Het was meer een buurtsupermarkt dan een stadswinkel”, aldus franchisenemer Van Gelder. Halverwege vorig jaar leek het de ondernemer een goed moment om de balans op te maken. Een verbouwing van de winkel, waarbij horeca toegevoegd zou worden, kon niet doorgaan, maar er kwam wel een concurrent bij: Albert Heijn opende een nieuwe winkel in het stadshart. Het oude pand van Jamie’s tegenover het stadhuis kwam vrij; een modern hoekpand aan een van de invalswegen naar het stadscentrum. Na de nodige besprekingen werd de datum geprikt: vóór 1 juni zou hij zijn Spar city verhuizen van het oude pand naar de nieuwe locatie. Dat lukte, ondanks de lockdown.

Stoppen

“Drie maanden geleden viel het openbare leven stil. Onze grote winkel bleef redelijk overeind. Veel buurtbewoners zochten de winkel op omdat het er relatief rustig is. Het klantenaantal bij mijn city-winkel aan het station kelderde daarentegen aanzienlijk. Dat was even spannend. Hoe schakel je terug, hoe houd je de schade beperkt?” Van Gelder heeft nooit het punt bereikt waar stoppen met het nieuwe pand of de stekker uit de stationsvestiging trekken serieuze opties waren. In plaats daarvan werd met personeel geschoven en onderhoud gedaan.

“We hebben wel meerdere opties bekeken. Moesten we misschien later openen of de verhuizing helemaal proberen terug te draaien?”, blikt Van Gelder terug. “Uiteindelijk plan je het ook voor de lange termijn. Idealiter zouden we later opengaan, maar dat ging echt niet. Daar hebben we ons op ingesteld. Het heeft ook zijn voordelen: je kunt rustiger opstarten, je personeel langer de tijd geven te wennen. Het is voor mensen uit de oude winkel toch een omslag naar de meer foodservicegerichte Spar city.”



RIVM-richtlijnen

Terwijl de heropening van de horeca op 1 juni met een groot vraagteken in de agenda bleef staan, kreeg de nieuwe Spar city in Arnhem langzaamaan vorm. Het duurde ruim anderhalve maand voordat de verbouwing van het pand was gerealiseerd vanwege de RIVMrichtlijnen. Normaal gesproken kan dat in een paar weken. “Gelukkig hadden we vroeg de sleutel, zodat we op tijd konden beginnen”, zegt Van Gelder. “De verbouwing is vervolgens gefaseerd gegaan. De bouwploegmedewerkers moesten op veilige afstand van elkaar werken en elkaar in groepjes afwisselen. Eerst het plafond, daarna de wanden enzovoort.”



Tosti Club

Van Gelder is trots op het resultaat. “Alles is zoals je kunt verwachten van de nieuwste Spar city-formule. We richten ons op de passant en dat zie je. We hebben een grote broodafdeling met verse broodjes en pizza, een uitgebreid aanbod gekoeld bier, fris en wijn, verse tapas en natuurlijk The Tosti Club.” De winkel past binnen Van Gelders visie als ondernemer. “We hebben bewust gekozen voor een city-winkel. Als alleen boodschappenwinkel heb je niet de sterkste positie hier in de binnenstad. Met dagelijks gemak kunnen we het verschil maken.”

The Tosti Club geeft de winkel een extra onderscheidende factor. De in-storeformule was al gevestigd in Spar city Zwolle sinds november. Consumenten kunnen er verschillende variaties tosti’s, sandwiches en verse baristakoffie afhalen. Spar werkt samen met The Tosti Club, de in-storeformule is vervolgens de verantwoordelijkheid van de ondernemer. De eerste weken bevallen Van Gelder goed. “Je merkt wel dat het concept nog in de kinderschoenen staat; het is nog niet volledig geoptimaliseerd. Het schakelen naar werken met een foodserviceconcept gaat wel soepeler dan verwacht. We zijn gewend met grab & go te werken, terwijl tosti’s een bereidingstijd vergen van vier à vijf minuten. Daarnaast hebben we meer zitgelegenheid, nu zelfs met een terrasje. We komen tosti’s en koffie brengen wanneer nodig.”



Open houding

Van Gelder ziet mogelijkheden voor de toekomst, bijvoorbeeld met bezorging. “Zeker als meer mensen straks weer naar werk en school toe gaan, kunnen we meer. Ik denk dat de grens tussen foodservice en retail steeds verder zal vervagen.” Het personeel wordt er in ieder geval voor klaargestoomd. “Het vergt een andere houding dan je gewend bent in retail. Het gaat om een stukje gastvrijheid in zijn algemeenheid. Dat is belangrijk binnen dit concept. Een medewerker staat niet wachten achter de kassa, maar loopt met een open houding door de winkel.”

De eerste weken na de opening loopt Spar city Arnhem Koningsstraat boven verwachting, volgens Van Gelder. De omzet en het aantal bezoekers waren goed. Maar wat ook voor deze ondernemer lastig blijft is deze onzekere tijd: “Normaal kun je vooruitwerken en heb je een redelijk betrouwbare omzetverwachting. Ik ben al zes jaar ondernemer, maar durf nu niet te zeggen wat volgende week gaat brengen. Het is afwachten wat de overheid doet, hoe mensen vakantie in eigen land gaan vieren en of de maatregelen veranderen. We gaan het zien.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops