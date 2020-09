‘Als enige supermarktondernemer in Ermelo wil je wel iets extra’s bieden’

Wisseling van de wacht bij Plus in Ermelo

ERMELO - Sander Berntsen werkt zijn hele leven al in de levensmiddelenbranche. Ondanks dat hij in diverse Plussupermarkten werkzaam is geweest, bleef hij op zoek naar ‘de juiste winkel voor hem’. Nu heeft hij die gevonden, in Ermelo.

Na 14 jaar draagt ondernemer Frits Alberts het spreekwoordelijke stokje van zijn Plus over aan Berntsen. Die neemt vol frisse moed de Ermelose supermarkt onder zijn hoede. “Midden op de Veluwe heb ik nu een mooie winkel die voor mijn gevoel goed bij me past. De supermarkt loopt goed, dus ik kan bouwen op wat er al staat.”

De visie van Berntsen is duidelijk: hij hecht veel waarde aan een goede uitstraling. “In Ermelo ben ik de enige supermarktondernemer. Dat moet ook merkbaar worden door de consument iets extra’s te bieden.” Hij is dan ook van plan om van zijn Plus een mooie onderneming te maken, waarbij zijn team zich zal onderscheiden van andere supermarkten. “Dat doen we bijvoorbeeld door boodschappen in te pakken, of door aan te bieden om even mee te lopen naar de auto. Een familiebedrijf zijn we niet, maar het moet wel zo vertrouwd gaan voelen.”

Lokale ondernemers

Een verbouwing staat ook op de planning, want de winkel gaat over naar de modernere Plus Briljant 2.0-formule en het pand wordt verder uitgebreid. Maar voorlopig is Berntsen daar nog niet mee bezig. “Ik wil eerst de buurt goed leren kennen; kijken met welke lokale ondernemers ik in zee kan gaan.” Verder staan deze eerste weken in het teken van het opbouwen en vergroten van een goed team. “Zoals bij iedereen in de supermarktbranche is het ook bij ons sinds de corona-epidemie drukker. De vraag was wanneer het weer zou gaan normaliseren, maar voorlopig lijkt het er juist op dat dit eerder het nieuwe normaal is. Daar passen we ons dus op aan.” Berntsen is ontzettend blij dat hij zich kan aansluiten bij de Plus-formule, volgens hem een echte ondernemersorganisatie. “Plus gaat goed en al een aantal jaar groeit de formule harder dan de markt. Dat geeft vertrouwen. Nu ik ook een winkel heb gevonden die echt bij mij past, wil ik er vol voor gaan.”

