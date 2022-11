Amsterdam wil ook supermarkt Getir sluiten

AMSTERDAM – Gemeente Amsterdam gaat een stap verder in het dispuut met flitsbezorger Getir. Het Parool meldt dat de gemeente ook de supermarkt van het bedrijf zijn deuren sluit. Getir vormde enkele maanden geleden zijn darkstore aan de Jacob van Campenstraat om tot supermarkt om zo te voldoen aan het bestemmingsplan.

Volgens de krant is de gemeente ook nu van mening dat maar een ondergeschikt deel van de activiteiten in het pand detailhandel is. “Deze detailhandel is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit, namelijk flitsbezorging vanuit een darkstore”, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Het Parool.

Onrechtvaardig

Getir vindt het besluit van de Gemeente Amsterdam ‘onrechtvaardig’. “Er is geen verschil tussen de vestiging van Getir aan de Jacob van Campenstraat en de vele pizzeria’s, slijterijen en andere retailers die verkoop in de winkel combineren met thuisbezorging. De gelijke behandeling van gelijke gevallen is een basisprincipe binnen onze Nederlandse rechtsstaat”, zegt een woordvoerder van de flitsbezorger.

