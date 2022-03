Anneke Ammerlaan: ‘Misschien wordt de barbecue wel aangestoken’

NIEUWVEEN - Het nieuwe jaar is pas een paar weken oud als de eerste paaseitjes al in het schap verschijnen. De lange aanlooptijd naar Pasen zorgt ervoor dat supermarkten veel omzet kunnen halen uit deze seizoensproducten. Trendwatcher Anneke Ammerlaan gaat in op Pasen 2022. Wat gaan we op tafel zetten en waar liggen nog kansen voor fabrikanten om deze feestdag aan te vliegen?

Gepocheerde eieren, paasbrood van de favoriete bakker en hopelijk de eerste rucola uit eigen tuin, dat is hoe Ammerlaan Pasen dit jaar voor zich ziet. Het aanbod in de supermarkt komt voornamelijk voort uit luxe en symboliek, vertelt de trendwatcher.



Als ik zeg ‘Pasen’, waar denk je dan aan?

“Aan de geur van lente, aan narcissen, tulpen, gele en blauwe kleuren en met heerlijk weer naar buiten gaan. Maar ook aan eieren, ontbijten en zalig loom. Niet aan een feestdag met de familie, hooguit het ontbijt of de brunch. De belangrijkste vraag is: wie weet de betekenis van Pasen nog?”



Zien we het religieuze aspect nog terug in wat we op tafel zetten?

“Nee, religie speelt geen rol meer. Eieren en paashazen komen bijvoorbeeld oorspronkelijk uit heidense feesten. Supermarkten en fabrikanten focussen ook niet op religie. Wel geven ze ruim aandacht aan Pasen in hun tijdschriften.”



We zien met Pasen altijd de kleur geel en eieren. Waar komt dat vandaan?

“Daar zit vooral heel veel symbolische waarde in. Geel van het licht dat weer terugkomt en eieren, omdat het nieuwe leven weer begint. In principe leggen kippen in de donkere periode in de winter geen eieren. Dat begon pas in de lente, waardoor je er weer van kon genieten. Eieren waren vroeger ook een grotere luxe dan nu.”



De kopschappen staan er al vol mee: chocolade. Waarom wordt juist met die productgroep op Pasen ingespeeld?

“Dat komt eveneens voort uit de luxe en symboliek. Je gaf elkaar vroeger met Pasen chocolade cadeau. Overigens levert zoet met Pasen meer op dan met kerst, omdat de aanlooptijd van paaseitjes veel langer is dan die van kerstkransjes. Vergelijk het met de kruidnoten die ook al vanaf half augustus te koop zijn. Daardoor is de omzet veel hoger.”



Is Pasen vergelijkbaar met Kerst?

“Nee, het is een gezinsfeest met de focus op alleen eerste paasdag. Op tweede paasdag ga je op pad, zoals naar de meubelboulevard. Met Kerstmis wordt het geld uitgegeven om thuis met elkaar te zijn. Met Pasen gaat men uit.”



Wat eten we tijdens Pasen 2022?

“Het zal vooral neerkomen op een superuitgebreid ontbijt of brunch. Als het even meezit zijn de asperges betaalbaar en eten we die ’s avonds. Verder staan er op tafel lichte vleessoorten, zoals kip, maar ook vegetarische producten en natuurlijk eieren. Dit jaar is Pasen vooral een feest van het vieren van de vrijheid. En doet iedereen wat hij of zij zelf wil. En dat is vooral naar buiten gaan. Bovendien valt Pasen dit jaar laat (op zondag 17 en maandag 18 april, red.), dus dan is de kans groter dat het ook mooi weer is. Misschien wordt de barbecue wel aangestoken.”



Zijn er in de loop der jaren veel veranderingen geweest op het gebied van eten tijdens deze feestdag?

“Als we naar Pasen kijken, dan zijn er uiteindelijk niet zoveel veranderingen. Wel is de afgelopen jaren alles luxer geworden met Pasen. Oftewel luxer brood, meer convenience, zoals kant-en-klare hartige taarten, fruitsalades en desserts. Convenience zien we bijvoorbeeld ook op het gebied van vlees en vis met schalen die je zo in de oven schuift.”



Is er na kerst nu een nieuw moment in het jaar aangeboord voor extra omzet?

“Die trend is al een aantal jaren aan de gang. Zeker tijdens de eerdere lockdowns was Pasen een goudmijntje voor de supermarkt. Maar als je volgt wat er zoal aan speciale producten in de winkel ligt, dan zie je dat het vaak dezelfde producten zijn als met kerst. Voorbeeld: kerststol is feeststol geworden, dus ook geschikt voor Pasen. En veel producten hebben met kerst een stervorm en met Pasen de vorm van een haasje.”



Waar liggen nog kansen voor fabrikanten en supermarkten?

“Het versieren van het huis voor Pasen komt steeds vaker voor. Daar kunnen supermarkten nog wel wat uithalen. Alleen al door chocoladepaaseieren in trendy kleuren te brengen, waarmee je schalen kunt versieren.”



Hoe wordt Pasen in het buitenland gevierd?

“In de landen om ons heen zie je overal (chocolade-)eieren en focus op ontbijt en brunch. Wel heeft Italië bijvoorbeeld een speciale paaspannetone. In de orthodox katholieke kerk, zoals in Griekenland, valt Pasen iets later en is het echt een hoogfeest. Men viert het al de hele week voor Pasen. En de paaseieren zijn er rood. Met Pasen gaat het paaslam aan het spit en komt er ook een speciale pudding met veel gedroogd en gekonfijt fruit op tafel. Het is daar het feest zoals wij met kerst vieren. Wel veel buiten, maar dat kan ook met hun klimaat.”



Hoe vier jij Pasen?

“Het meest waarschijnlijke is dat ik begin met een lekker ontbijt met gepocheerde eieren en paasbrood van mijn favoriete bakker en hopelijk de eerste rucola uit eigen tuin. En een schaal vol paaseitjes. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik half januari al een zak holle paaseieren heb gekocht met leuke motieven. Die ligt in de kast tot de week voor Pasen. Ik wilde die namelijk niet missen.”



Hoe zat het ook al weer?

Wie kent de betekenis van Pasen nog? Anneke Ammerlaan noemt het de belangrijkste vraag als we het over Pasen hebben. Levensmiddelenkrant dook in de relatie tussen de feestdag en eten. Om het geheugen op te frissen beantwoorden we de vraag waarom we Pasen vieren. Pasen volgt het bijbelverhaal rond de dood van Jezus. Op Witte Donderdag zou Jezus zijn laatste avondmaal hebben genuttigd en zijn verraden door zijn discipel Judas. Het ‘witte’ van Witte Donderdag stamt uit de traditie om op deze dag kruisbeelden met witte lakens te bedekken. Op Goede Vrijdag stierf Jezus aan het kruis. Deze dag wordt ‘goed’ genoemd, omdat door de lijdensweg en de kruisiging van de Messias, mensen hun zonden werden vergeven en zo toegang tot God en de hemel verkregen. Op Stille Zaterdag luidden er geen kerkklokken en wordt in de stilte de zogenaamde graflegging van Jezus herdacht. Op zondag is het uiteindelijk echt feest – zowel voor de brunchers als de christenen. Op paaszondag zou Jezus herrezen zijn uit de dood. Reden genoeg voor een feestje, want de wederopstanding liet zien dat God vergevingsgezind is. Ook eindigt op paaszondag voor (strenggelovige) christenen de vastenperiode: 46 dagen vanaf Aswoensdag, waarin er geminderd of gestopt wordt met wat men graag wil, van alcohol, suiker, vlees of tussendoortjes, tot tegenwoordig ook sociale media, tv of seks. Het eindigen van de vastenperiode zou daarom meteen verklaren waarom Pasen met brunches, uitgebreid eten en snoepen wordt gevierd.

