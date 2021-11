Appeltje-eitje houdt keten kort

Onbemande verswinkel spreekt stedelingen aan

DODEWAARD - Fruitteler en melkveehouder Sven Wiggelo en pluimveehouder Gertjan van Dam verkopen hun producten vers van het land, in automaten die op drukke punten midden in de stad staan.

Wat is het verhaal achter Appeltje-Eitje?

“Net als zoveel boeren verkochten we ons fruit en onze eieren vanuit een automaat aan de kant van de weg. Samen bedachten we dat we dit concept ook naar de stad konden brengen. Met automaten op drukke punten, die dagelijks meermaals worden gevuld met kakelverse producten, rechtstreeks van onze eigen boerderijen. Zo houden we de keten kort. De winkel is onbemand en alles werkt heel simpel. Appeltje-eitje dus!”

Waar vind je Appeltje-Eitje?

“We begonnen in Beuningen en zijn nu ook in Ede, Nijmegen, Veenendaal, Wijchen en Arnhem te vinden.”

Hoe groot is Appeltje-Eitje nu?

“Naast onszelf zijn er drie mensen in dienst die de winkels bevoorraden en schoonmaken. Onze vaders zetten de producten klaar en de vrouw van Sven ontwerpt onder meer de labels van de producten en onderhoudt contacten met de media.”

Wat zijn de hardlopers van jullie assortiment?

“Met stip bovenaan staan de eieren. Ook onze sappen gaan heel goed. Ze zijn heel anders dan die uit een pak: echt puur natuur. Richting de feestdagen verkopen we meer cadeaupakketten. Vanaf december zullen we ook in Arnhem zuivelproducten in de automaten leggen. Vooral de romige vanillevla is populair. De automaat in Arnhem hebben we trouwens zelf ontworpen, samen met Trin-IT. We zullen hem straks ook uitbreiden met een vriesautomaat. Dan wordt ons productaanbod ook groter.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

“We zouden graag nog groeien, want wij vinden het geweldig om onze producten naar de consument te brengen en in direct contact te staan met de klanten. Die vinden het op hun beurt ook leuk om de kippen op de achtergrond te horen als ze bellen met vragen over de eieren. Boeren uit andere regio’s die interesse hebben in het Appeltje-Eitje-concept kunnen met ons contact opnemen.”

Is deze opzet al winstgevend?

“Dat is nog niet het geval. We hebben meerdere winkels nodig om winstgevend te zijn. Het succes hangt vooral van de locatie af. Die in Arnhem, Beuningen en Nijmegen bevinden zich vlak bij een Jumbo of Albert Heijn. Het is leuk om te merken dat de nabijheid van een supermarkt de verkoop positief beïnvloedt.”

Bron: Levensmiddelenkrant