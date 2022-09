Avocadoscanner tegen knijpen

VEGHEL – Food tech start-up OneThird heeft een scanner ontwikkeld die de rijpheid van avocado’s kan bepalen. Consumenten hoeven dan in de winkel niet meer in de vruchten te knijpen om te bepalen of ze de juiste rijpheid hebben. Het knijpen leidt tot kwaliteitsverlies en verspilling als de vruchten daardoor moeten worden weggegooid. Voor het uitvoeren van een haalbaarheidstest van de scanner in de winkel heeft het bedrijf van stichting Samen tegen Voedselverspilling een voucher gekregen. Daarmee wordt de helft van de kosten voor de test gedekt.