‘Avondklok is extra klus op het dak van de supermarktmanager’

NIEUWVEEN – Met de zojuist definitieve aankondiging van een mogelijke avondklok is er volgens retaildeskundige Erik Hemmes werk aan de winkel voor supermarktondernemers. ‘Natuurlijk is nog niet alles duidelijk, maar ik denk dat het wel druk kan opleveren.”

“De grootste verandering zal er komen voor de to-go winkels en helemaal voor avondwinkels. Die zullen toch wel flinke klappen krijgen”, verwacht Hemmes. Verder is dit voor de retail en hun consumenten geen drastische verandering, denkt de deskundige, mede doordat verschillende supermarktketens hun sluittijd al vervroegd hadden na het verbod op alcoholverkoop na 20.00 uur. Voor veel supermarkten begint echter het echte werk daarna pas: “Natuurlijk worden de schappen voornamelijk na sluitingstijd gevuld. Dus de vraag is: hoe ga je dat nu het beste aanpakken?”.

Zelf beredeneert hij: “Naar mijn idee heb je verschillende opties. Mij lijkt het dat je gewoon ontheffing kunt aanvragen als ondernemer voor je medewerkers. Dan kunnen vakkenvullers gewoon ook na 8 uur hun werk doen. Wel gaat het wel vaak om jongeren, dus het zou ook kunnen dat ouders niet willen dat hun 16-jarige dochter na 20.30 uur de weg op gaat als het om die tijd een stuk rustiger wordt.”

Logistiek

Als andere mogelijkheid ziet hij daarom in het kiezen voor vullen overdag. “Ik weet niet zeker of het kan, maar veel scholieren hebben nu thuis les. Wellicht zijn ze hierdoor flexibeler om hun tijd in te delen en is het mogelijk om in de ochtend en de middag vakken te vullen. Dat is vanuit de planning even schakelen, maar daardoor is het werk in de avond sneller klaar. Zeker als het ’s morgens voor openingstijd zou kunnen, want dan hebben consumenten er ook geen last van.”

Daarvoor is het wel van belang dat ook vanuit distributiecentra op tijd geleverd kan worden. “De producten moeten natuurlijk wel binnen zijn om de schappen te kunnen vullen. Logistiek gezien moet het dus ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld uiterlijk om 6 uur alles bij de supermarkten te hebben liggen”.

Omzet

De avondklok heeft overigens geen effect op de omzet die supermarkten zullen draaien, denkt Hemmes. “In eerste instantie zal het helemaal niks uitmaken. Mensen moeten toch eten”, verkondigt de deskundige. “Door de nieuwe maatregel zullen mensen nog meer thuiszitten. En voor een groot gedeelte van Nederland, betekent meer thuiszitten, ook meer televisie kijken. En dat resulteert dan weer in meer consumeren. Het zal gaan om marginale bedragen voor supermarkten, maar een extra zak chips of een reep chocola zullen consumenten toch voor gaan.”

