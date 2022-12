Bas Bobeldijk ‘stretcht’ zijn ondernemerschap optimaal

‘Ondernemen is kansen zien, en kansen grijpen’

BUITENVELDERT - De enthousiaste ondernemer Bas Bobeldijk springt graag in gaten waar anderen niet durven: hij brengt servicerobot Pepper naar de winkelvloer. Zijn ondernemersstijl bevat een hoge mate van creativiteit, durf en hartstocht, maar bovenal een hoop plezier. Bobeldijk is uitbater van twee Jumbosupermarkten, een in het Amsterdamse Buitenveldert, en een in het pittoreske Nieuwkoop. De verschillen tussen de winkels zijn enorm. “Het zijn twee héél verschillende locaties in compleet uiteenlopende marktgebieden. Toch komt de visie van Bobeldijk in beide winkels duidelijk naar voren: Ondernemen is kansen zien, en kansen grijpen. Op allerlei gebieden.”

Het team van de Amsterdamse winkel kon de afgelopen weken rekenen op een wel héél bijzondere collega: servicerobot Pepper.

Tijdens de drie weken durende pilot werd robot Pepper aangesteld als wijnadviseur. De vriendelijk ogende mechanische medewerker stond klanten te woord over welke fles het best samen gaat met het gerecht in diens winkelmandje. “Tijdens deze pilot werd de robot vooral ingezet voor het geven van wijnadvies, of het geven van uitleg over de Jumbo Extra’s app”, zegt Bobeldijk tegen Levensmiddelenkrant . “Maar hij kan natuurlijk veel breder worden ingezet”, vervolgt hij. De servicerobot kan bijvoorbeeld een sociale functie vervullen binnen de supermarkt. “Pepper ziet er bijzonder schattig uit en reageert op aanrakingen zoals schouderklopjes en wanneer je hem over zijn hoofd aait, geeft hij kopjes.”

CV

Het curriculum vitae van de robot staat vol met werkervaring. “Zo was Pepper hiervoor in dienst bij een kledingwinkel om klanten te verwelkomen”, lacht Bobeldijk. Na de pilot bij Jumbo Bobeldijk vertrekt stagiair Pepper naar een kaaswinkel. “Daar gaat hij informatie geven over kaas, dus hij is van alle markten thuis”, grapt de ondernemer. De proef met de servicerobot, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de VU Amsterdam en TMO Fashion Business School, is vooral bedoeld om te onderzoeken wat robots kunnen (gaan) betekenen op de winkelvloer. “Ik moet zeggen dat Pepper op dit moment vooral gewoon ‘grappig’ is. Iedereen loopt met een grote smile langs de robot, de attentiewaarde is erg hoog. Maar ik verwacht dat robotica in de toekomst zeker van toegevoegde waarde gaan zijn voor de supermarkt”, zegt Bobeldijk.

Versassortiment

Bobeldijk wil continu vernieuwen en consumenten verrassen. Zo wordt in de winkels van Bobeldijk veel gebruikgemaakt van een extern assortiment op versgebied. “Naast het reguliere Jumbo-aanbod bieden we op elke productgroep een luxe assortiment aan, bedoeld voor klanten die meer willen besteden voor een nog betere kwaliteit”, aldus Bobeldijk. “Concurrenten hebben dit niet, dus het is voor onze klanten echt een reden om bij ons terug te komen.”

In Amsterdam wordt een deel van het banketschap vrijgehouden voor onderscheidend gebaksassortiment van patisserie Prenger. Ook verkoopt de ondernemer traiteurmaaltijden van Landwaart uit Maartensdijk. Een poelier uit Mijdrecht voorziet beide winkels van kipgrillproducten, ambachtelijk gemaakte wraps en tortilla‘s.

Ontplooiing

Als kind werd de interesse van Bobeldijk al getrokken door het supermarktwezen. “Het klinkt misschien wat suf, maar als kleine jongen vond ik het een feest om samen met mijn moeder de weekendboodschappen te doen. Ik was toen al gek op supermarkten, en dat is nooit meer weggegaan”, zegt Bobeldijk. De Mijdrechtenaar startte zijn ondernemerscarrière in 2007 bij Super de Boer in het Utrechtse Vinkeveen. Twee jaar later kocht hij Super de Boer in Nieuwkoop erbij, die na de overname verder ging onder de vlag van Jumbo. “Ik wilde er altijd al graag een tweede winkel bij, ik zag het niet voor me om de rest van mijn leven in maar één supermarkt te ondernemen”, aldus Bobeldijk. “Als de zaken goed gaan, is er tijd voor nieuwe dingen.”

Na enkele jaren succesvol ondernemerschap verruilde de goedlachse Bobeldijk zijn Vinkeveense supermarkt voor een Jumbowinkel in Buitenveldert.

Schaarste

Het ondernemerschap van Bobeldijk raakte door de coronapandemie in een stroomversnelling. Bobeldijk zag wederom kansen, en pakte deze met beide handen aan. “Er ontstond een tekort aan mondkapjes, maar door gebruik van mijn netwerk heb ik een grote partij kunnen overnemen. Zo hadden wij, ook tijdens de schaarste, gewoon mondkapjes in de winkel”, zegt Bobeldijk. Ditzelfde deed hij toen er een tekort aan zonnebloemolie ontstond. “Samen met een bevriende ondernemer kocht ik een trailer zonnebloemolie. Zo hebben mijn klanten niets van het tekort hoeven merken”, vervolgt hij trots.

Maar zijn grootste zege boekte Bobeldijk met zijn coronasnelteststraten. “Aan het begin van de pandemie ontstond er een probleem: mensen werden ziek, maar konden niet testen. Ik ben toen in het gat gesprongen waar niemand in durfde te springen, en heb een kleine onderneming opgezet in commerciële teststraten”, aldus Bobeldijk. “Wat klein begon in het magazijn achter een van de winkels, groeide binnen drie weken uit naar vijftien op zichzelf staande locaties, en niet veel later zelfs naar 45 in totaal. Daar heb ik het ondernemerschap wel optimaal gestretcht. Dát is commercieel beetpakken”, zegt Bobeldijk zegepralend.



