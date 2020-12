Bas Bobeldijk viert tien jaar ondernemen bij Jumbo Nieuwkoop

‘Geef consumenten een extra reden om bij jou de boodschappen te doen’

NIEUWKOOP - Ondernemend. Enthousiast. Creatief. Sociaal. Enkele voorbeelden op de woordenwolk die het team van Bas Bobeldijk voor hem samenstelde om de tiende verjaardag van Jumbo Bas Bobeldijk in Nieuwkoop te vieren.

“Mijn avontuur als ondernemer begon hier. Ik was heel actief en operationeel op de winkelvloer”, blikt Bobeldijk terug. “Dat is inmiddels wel iets anders, want met een tweede winkel in Amsterdam en andere zakelijke activiteiten moet je toch meer schakelen en op een andere manier ondernemen. Maar wat je ook doet: op de winkelvloer, dáár gebeurt het. Daar moet je dus ook altijd goede mensen hebben staan, zodat je de handen zelf iets meer vrij hebt.” De extra tijd besteedt hij momenteel aan het opzetten en coördineren van COVID-19-sneltestlocaties, waarvan hij er inmiddels 15 onder zijn hoede heeft. Ook levert hij met een compagnon een concept aan supermarkten, waarbij fabrikanten de mogelijkheid wordt geboden om te adverteren met hun producten op de winkelvoer, middels digitale schermen. Al dan niet in combinatie met second placement.

Woordenwolk

Op 1 december 2020, de tiende verjaardag van zijn ondernemerschap, werd Bobeldijk verrast met een persoonlijk cadeau: een woordenwolk bestaande uit woorden die bij zijn medewerkers opkwamen als ze aan hem dachten. “Dat is wel iets om supertrots op te zijn. Heel mooi om te krijgen. En ik herkende me gelukkig wel in de woorden. Het grootst afgebeeld was ‘ondernemend’, dat klopt natuurlijk als een bus. Maar ook ‘betrokken’ stond erop, en ik vind het heel waardevol dat zij dat zo zien. Die combinatie van betrokkenheid en ondernemen maakt mijn werk heel erg leuk. Ik vind ook dat het mij goed past. Ondernemen moet je niet alleen van achter een laptop op je bureau, je moet juist het contact opzoeken met de mensen.”

