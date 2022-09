Bewuste consumptie: eten en drinken met een reden

Branche maakt versneld werk van verantwoorde consumptie

NIEUWVEEN - Van het registreren van Nutri-Scores op private label en het aanbieden van enkel biologische zuivel tot het implementeren van vezelmeters op brood; op het gebied van verantwoorde consumptie is de levensmiddelenbranche volop in beweging. Pure noodzaak lijkt het wanneer we kijken naar het groeiend aantal Nederlanders met obesitas en andere welvaartsziekten. Maar hoever moeten supermarkten eigenlijk gaan bij het stimuleren van een ‘gezonde keuze’?

‘Nederlanders willen minder vlees eten, maar de consumptie blijft stabiel’, kopte dagblad Trouw eerder dit jaar. Aanleiding was een onderzoek van Kieskompas en de Vrije Universiteit Amsterdam, waaruit bleek dat bijna driekwart van de Nederlanders minder vlees wil eten. Toch lukt het de meeste consumenten niet om die wens om te zetten in actie. “Denken is iets anders dan doen”, concludeerde een van de onderzoekers. Het voorbeeld laat zien hoe lastig gedragsverandering is, alle goede voornemens ten spijt. En dat geldt zeker niet alleen voor vlees, maar voor tal van andere categorieën. Zo worden over het te veel consumeren van zout, suiker en verzadigd vet al jarenlang discussies gevoerd én maatregelen getroffen, zonder dat mensen massaal anders zijn gaan consumeren.

Om de Nederlander gezonder te maken, speelt – naast voorlichting en regelgeving vanuit de overheid – het aanbod in de supermarkt een belangrijke rol. Dat schept een verantwoordelijkheid die de sector stevig heeft omarmd, concludeert René Roorda, algemeen directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Het gezonde aanbod in supermarkten neemt jaar na jaar toe; van meer groenten en fruit tot vers bereide kant-en-klaarmaaltijden en vegetarische of plantaardige alternatieven. Bovendien worden consumenten op verschillende manieren begeleid in het maken van verantwoorde keuzes. Denk onder andere aan het ontwikkelen van digitale leefstijlcoaches, het continu optimaliseren van productsamenstellingen met betrekking tot suiker, zout en vet en het ophangen van voedingwijzers aan het schap”, somt Roorda op.

René Roorda: "Consumenten worden op verschillende manieren begeleid in het maken van verantwoorde keuzes"

Preventieakkoord

Ook met betrekking tot het Preventieakkoord wordt hard aan de weg getimmerd om belangrijke categorieën als bier, wijn en fris duurzaam te laten groeien. Bijvoorbeeld door meer schapmeters vrij te maken voor alcoholvrije varianten en het introduceren van laag alcoholhoudende segmenten als hard seltzer. Daarnaast probeert men richting shoppers te verduidelijken wat een juiste keuze is, zowel qua gebruiksmoment als qua formaat. Zo worden binnen frisdranken alle functionele dranken bij elkaar geplaatst en zijn retailers recentelijk gestopt met het aanbieden van grote porties binnen energiedranken, hetgeen direct leidt tot een halvering van de suiker- en cafeïne-inname.

Eten en drinken met een reden

De grootste uitdaging op weg naar een gezondere toekomst is hoe we het verantwoorde met het aangename kunnen blijven combineren. Hier ligt een enorme uitdaging voor producenten om innovaties te brengen die zowel aansluiten bij de gezondheidsnormen van vandaag en morgen én tevens zorgen voor een optimale smaakbeleving bij klanten. Genieten is nou eenmaal onlosmakelijk verbonden met eten en drinken.

De oplossing lijkt te liggen bij het creëren van een grotere bewustwording rondom de reden van consumeren; waar heeft mijn lichaam behoefte aan en wanneer eet of drink ik wat? Een goed voorbeeld daarvan is de zojuist genoemde categorie frisdranken, met aan de ene kant suikervrije varianten om zorgeloos van te genieten en daar tegenover de functionele, suikerhoudende dranken voor energie, focus en herstel. Best of both worlds , dus.

Daarnaast draait het niet alléén om smaak en behoefte, maar ook om de juiste portionering. Zo zien we al jarenlang innovaties in de vorm van kleinere porties bij echte verwencategorieën als ijs, chocolade en (tussendoor)snacks. De opdracht om al deze bewustere keuzes mogelijk te maken ligt nadrukkelijk bij voedselproducenten en retailers sámen. Maar het is de verantwoordelijkheid – en vrijheid – van de consument zelf om die keuzes uiteindelijk ook te maken.

Beter Bewegen

Als laatste, maar zeker niet een minder belangrijke, pijler in het streven naar een gezondere leefstijl, zet de branche vol in op het stimuleren van een actieve(re) leefstijl onder consumenten, waarbij niet zelden een bekend persoon in beeld verschijnt. Zo kennen we allemaal wel de ‘Pietertje’-reclame van Calvé pindakaas, verschijnen spelers van Oranje in de voetbalcampagnes van Albert Heijn en is onze meest recente nationale held – Max Verstappen – onlosmakelijk verbonden met het merk Red Bull. Stuk voor stuk ‘consumenten’ die op dagelijkse basis bezig zijn met hun actieve leefstijl en de functionaliteit van voeding. Wanneer wij onszelf tijdens het boodschappen doen vaker zouden afvragen wat Frenkie, Max of Kjeld zouden eten of drinken, dan hebben we straks helemaal geen stoplichtmodellen meer nodig.

